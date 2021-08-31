Навіщо Путіну Крим: його ексрадник Ілларіонов назвав три причини "Перш за все Крим потрібен Путіну як військова база", - сказав Ілларіонов

16:37, Сьогодні

Існує три причини, чому президент Росії Володимир Путін прийняв рішення анексувати Крим.

Про це в ефірі програми «Час Голованова» на телеканалі «Україна 24» розповів ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов.

«Перш за все Крим потрібен йому як військова база. Ми говорили про це у 2014 році, що замість всесоюзного і навіть міжнародного курорту Крим буде перетворений на військову базу. Це й сталося. Крим зараз начинений всілякою зброєю, військовим персоналом під саму зав'язку і навіть більше. Друге, для Путіна це також важливий важіль тиску на Україну, тому що Крим - це сходинка до бажаного Путіним встановлення контролю над більшою частиною України або навіть над усією Україною, так зване «відновлення історичної Росії», - зазначив ексрадник Путіна.

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«Але є ще одна мета - ідеологічно-світоглядна, вона не є несерйозною або жартівливою, її не можна списувати. Для Путіна Крим має певну світоглядну цінність, тому що в Херсонесі відбулося хрещення князя Володимира, не кого-небудь - Володимира. Для Володимира Путіна це дуже важливо, що хрещення князя Володимира відбулося в Херсонесі. І він ставиться до Херсонесу як до «нашого Єрусалиму». Можна ставитись до цього по-різному в XXI столітті, але Путін сприймає це ось таким чином», - додав Ілларіонов.

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Нагадаємо, 23 серпня у Києві пройшов саміт «Кримська платформа», на якому 43 країни, а також вище керівництво ЄС, НАТО, генеральний секретар об’єднання ГУАМ засудили анексію Криму Росією.

В ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" ексрадник президента Росії Володимира Путіна Андрій Ілларіонов зазначив, що Україна може скористатися самітами "Кримської платформи", щоб заснувати новий "київський формат" переговорів, де буде обговорюватися не тільки Крим, але й Донбас, а також низка питань міжнародної політики:

"В цілому я вважаю, що це удача, це успіх. 43 країни - це всі країни НАТО, країни Європейського Союзу, всі країни Люблінського трикутника, всі країни Асоціативного тріо. Це незвичайний і дуже повний формат"