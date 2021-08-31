США невигідно входити в переговори щодо Донбасу - Гармаш В українців є "певні ілюзії" щодо ролі США в переговорах, заявив Сергій Гармаш

17:06, Сьогодні

США сьогодні невигідно брати участь у переговорах щодо Донбасу, однак Україна повинна залучати Вашингтон до врегулювання конфлікту.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів член української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Сергій Гармаш.

"Мені здається, що Сполученим Штатам невигідно входити в переговорний процес - ані в нормандський, ані в мінський. Вони не будуть цього робити. До того ж, у нас, на мою думку, є певні ілюзії щодо ролі США. Наприклад, США з 1995 року входять до переговорної групи щодо Придністров'я, і ми бачимо результат. Також США спочатку входили до робочої групи щодо Нагірного Карабаху. Відтоді минуло понад 25 років, і ми бачимо результат, який не пов'язаний, на жаль, зі США. Тому не потрібно плекати ілюзії", - розповів він.

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Гармаш також прокоментував ідею американського дипломата Курта Волкера призначити спецпредставника Держдепу США по Україні.

"Я з ним згоден, що США потрібно залучати не до переговорного процесу, а до врегулювання конфлікту саме в якості лобіста перед нашими західними партнерами для реалізації нашого бачення врегулювання", - зазначив член української делегації в ТКГ.

Нагадаємо, позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив, що президенти України і США Володимир Зеленський та Джо Байден на переговорах у Вашингтоні торкнуться теми Донбасу.

"Йтиметься про те, щоб американський представник став частиною "мінського" процесу в тому чи іншому варіанті", - розповів Арестович.

Раніше експосол США в Україні Джон Гербст заявив, що США не братимуть участь у переговорах щодо Донбасу в рамках мінського формату.

"Я не чекаю, що Америка стане частиною цього процесу, тому що Росія проти, і, я думаю, і Німеччина, і Франція теж будуть проти. На мій погляд, це не трагедія для України, цей формат не дав нічого для вирішення проблеми російської агресії в Україні. Але це тому, що Росія поки не готова вивести свої війська з Донбасу. Коли цей день настане, коли Росія виявиться готовою, вона говоритиме з Америкою, оскільки розуміє, що Америка відіграє ключову роль у цьому. Мінський формат важливий тільки з однієї причини: у зв'язку з ним Євросоюз застосовує санкції проти Росії, і це на користь Україні", - сказав дипломат.