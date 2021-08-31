Зміна дати зустрічі Зеленського і Байдена це поганий сигнал - журналіст "У таких тонких, чутливих дипломатичних справах символіка дуже важлива", - вважає журналіст

17:26, Сьогодні

Зміна дати зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом посилає Україні поганий сигнал, оскільки в дипломатії важливий символізм.

Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» заявив російський журналіст Костянтин Еггерт.

«Це одне з важких зовнішньополітичних завдань, яке президенту Зеленському до сьогоднішнього дня доводилося вирішувати. Тому що ми... згадаємо, як готувалася ця зустріч. І рішення Вашингтона, Байдена не зустрічатися з Зеленським до саміту з Путіним, що вже надіслало в Москву сигнал. Потім перенесення зустрічі Байдена з Зеленським. І це, на жаль, наклалося на історію з Афганістаном. І ось це перекладання візиту має поганий вигляд. У таких тонких, чутливих дипломатичних справах символіка дуже важлива. І це посилає Україні сигнал, що ось це не головне насправді», - зазначив журналіст.

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«Україна - це країна, яка де-факто знаходиться в стані конфлікту з Росією, з якою теж треба мати справу. А у Байдена в команді досить багато людей з, по-перше, уявленнями адміністрації Обами, що треба м’якше. А по-друге, дуже багато людей, які говорять: найголовніше для нас - договір СНО (угода про скорочення стратегічного наступального озброєння – ред.) новий укласти. Це важливо, це і Путіну важливо. Але виникає набір пріоритетів, і ось уже - СНО важливіше за Україну. Потім продовжиться історія з Афганістаном. Тому що ми не знаємо... все, що ми знаємо про талібів, це те, що вони скоро почнуть вихлюпуватися через кордони. А тут знову треба буде говорити з Москвою, як ми будемо стабілізувати Центральну Азію. Протистояння з Китаєм – те саме», - додав Еггерт.

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден мають зустрітися у Вашингтоні 1 вересня. До цього спочатку заявляли дату 30 серпня, потім перенесли на 31 серпня. А пізніше остаточно встановили дату зустрічі 1 вересня.

Речник президента України Сергій Никифоров в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів подробиці програми візиту президента Володимира Зеленського в США:

"У нас буде зустріч у Міністерстві енергетики, буде заява про стратегічне партнерство, буде зустріч з паном Тоні Блінкеном. Ключовий пункт сьогоднішньої програми - велика оборонна угода з Пентагоном, департаментом оборони, з Ллойдом Остіном, міністром оборони США. Про деталі ми зможемо повідомити, коли підпишемо, зараз деталі в секреті. Далі буде Світовий банк, буде також багато, скажімо так, церемоніальних заходів, це і вшанування пам'яті жертв Голодомору, презентація аудіогіда в садибі Джорджа Вашингтона. Буде навіть НАСА, підписання угоди про співпрацю між державним космічним агентством і НАСА. Поки що без деталей".