Україна запропонує США механізми приєднання до переговорів щодо Донбасу - Іванова "Україну влаштує, якщо в цих переговорах США виступатимуть нашими партнерами", - заявила Іванова

11:24, Сьогодні

Українська делегація поїхала до США з конкретними пропозиціями про приєднання цієї країни до переговорних майданчиків щодо Донбасу.

Про це в ефірі марафону «Американський прийом» на телеканалі «Україна 24» заявила представниця української делегації в Тристоронній контактній групі Тетяна Іванова.

«Україну, звісно, влаштує, якщо в цих переговорах США виступатимуть нашими партнерами. Оскільки для того, щоб займати нейтральну позицію в цих переговорах, в нас є модератор, ОБСЄ, щоб звести сторони і знайти компроміси. Цього поки не відбувається. І тому ще одна сторона, яка б займала позицію модератора, нам в принципі не потрібна у переговорному процесі. А ось партнери у переговорному процесі нам дійсно потрібні – і такі партнери, які мають важелі впливу», - сказала представниця ТКГ.

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Вона наголосила, що США дійсно мають такі важелі, і Україна в цьому зацікавлена.

«Не має значення, в якому форматі це буде, головне – щоб був вироблений механізм. Це може бути і в «мінському» форматі, і в «нормандському» форматі. Це може бути якась нова структура. Це в принципі не так важливо ,як важливий сам механізм, як це буде відбуватися…Щоб це відбулося, США мають важелі впливу, щоб Росія або погодилася на це у тих форматах, які вже існують, або погодилася на свою участь в новому форматі. Україна приїхала до США з конкретними механізмами, як вона це бачить», - зазначила Іванова.

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Нагадаємо, на Донбасі 28 серпня в результаті обстрілів бойовиків шість українських військовослужбовців отримали осколкові поранення, чотири отримали бойові травми. 29 серпня в результаті обстрілів бойовиками два бійці ЗСУ отримали поранення і були госпіталізовані.

Напередодні українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським вирушила з візитом до США. Головною подією візиту стане зустріч з американським президентом Джо Байденом 1 вересня. Однак запланована і низка інших зустрічей на східному і західному узбережжі США.

Раніше в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" учасниця української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Тетяна Іванова заявила, що загострення конфлікту на Донбасі пов'язане з візитом до США президента України Володимира Зеленського. Нові обстріли на сході України є сигналом, який Росія посилає Сполученим Штатам:

"Я так думаю, що дійсно посилається сигнал Сполученим Штатам перед зустріччю нашого президента у США. Росія знає, що при зустрічі будуть обговорюватися питання, зокрема й ті, які обговорюються в нормандському форматі й Тристоронній контактній групі. Я думаю, що це такі послання саме туди".