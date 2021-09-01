Візит Зеленського до США: Росія програла в питанні Донбасу – Фейгін "У Вашингтоні така атмосфера, що неможливо допустити, що на зустрічі з Зеленським Байден щось робитиме аби зашкодити безпеці Києва", - заявив політик

14:55, Сьогодні

Росія програла в питанні Донбасу у зв'язку з візитом президента України Володимира Зеленського до США, тому що Джо Байден не стане вимагати від Києва виконання Мінських угод на умовах Москви.

Про це в ефірі марафону «Американський прийом» на телеканалі «Україна 24» розповів російський політик і громадський діяч Марк Фейгін.

«У Росії уважно стежать за візитом Зеленського до США. Перші коментарі щодо зустрічей Зеленського, насамперед з міністром оборони США Ллойдом, не тішать Кремль. Тому що абсолютно ясно - Москва не розраховувала, що ще до зустрічі з Байденом будуть звучати досить прямолінійні заяви з боку оборонного відомства про підтримку України. Поки рано говорити, треба до вечора почекати, коли почнеться зустріч Зеленського з Байденом. Безумовно, нічого, щоб насторожувало Київ, не буде. Вашингтон зараз не піде на те, щоб, перебуваючи під градом критики, наприклад, просувати виконання Мінських угод в інтерпретації Москви», - зазначив російський політик.

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Він наголосив, що Москву не влаштує практично жоден результат зустрічі Володимира Зеленського з Джо Байденом, крім капітуляції України в питанні Донбасу.

«Зараз у Вашингтоні така атмосфера, що неможливо допустити, що на зустрічі з Зеленським Байден щось робитиме аби зашкодити безпеці Києва. Байден зараз під жорсткою критикою американських ЗМІ через події в Афганістані. Продавлювати виконання Мінських угод - це вийти на публічний скандал. Вашингтон собі цього дозволити не може. Тому буде щось нейтральне звучати, але не конкретика. Абсолютно точно в цій грі Москва програла. Навіть позиція Меркель не впливає на цю ситуацію. Тому що це вже знаходиться в площині внутрішньої політики США - програти такі питання міжнародної безпеки, як Афганістан і Україна, це буде навіть для американців занадто», - заявив Фейгін.

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У США триває візит української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським. 1 вересня запланована зустріч українського президента з Джо Байденом.

У Пентагоні 31 серпня міністр оборони України Андрій Таран і міністр оборони США Ллойд Остін підписали рамкову угоду про стратегічні принципи оборонного партнерства.

Як повідомляє Міністерство оборони України, рамкова угода підтверджує ключові принципи і визначає амбітні цілі для двосторонніх відносин в сфері оборони до грудня 2026 року. Сюди входять реформи у секторі оборони України відповідно до принципів і стандартів НАТО, збільшення прозорості українських оборонних закупівель, реформ корпоративного управління і розвиток довгострокового стратегічного партнерства в сфері науки і технологій.