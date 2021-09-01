"ТОК-ШОУ №1": гості й теми програми Василя Голованова
Відомі політики обговорять з ведучим, що відбувається в країні
1 вересня в ефірі телеканалу "Україна 24" о 21:00 "ТОК-ШОУ №1" з Василем Головановим. В авторському проєкті Василь Голованов разом з гостями у студії обговорює найактуальніші події в Україні.
Гості "ТОК-ШОУ №1":
- Ірина Геращенко
- Євгенія Кравчук
- Валентин Наливайченко
- Марк Гінзбург
- Ірина Верещук
- Кіра Рудик
- Сергій Щербина
- Олексій Устенко
- Іванна Климпуш-Цинцадзе
- Олександр Качура
- Денис Маслов
- Вікторія Гриб
- Віталій Журавський
Теми:
- - Перша розмова віч-на-віч: чи вийдуть відносини України та США на новий рівень, що отримає Україна, а в чому відмовлять? І головне - чи допоможе Байден Зеленському у протистоянні з Путіним ?
- - Учні заходять у школу, а влада - в новий політичний сезон: чого буде більше - сварок та скандалів чи конструктиву та реальних рішень?
Не пропустіть - 1 вересня о 21:00 у новому випуску "ТОК-ШОУ №1".