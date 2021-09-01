В "Слузі народу" розповіли, за що можуть бути звільнені три міністри У фракції накопичилися претензії до Олега Уруського, Андрія Тарана і Марини Лазебної

17:54, Сьогодні

До віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, міністра оборони Андрія Тарана і міністра соціальної політики Марини Лазебної є претензії у провладної фракції. Про це в ефірі програми "Сьогодні день" на телеканалі "Україна 24" розповів нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук.

Депутат не зміг підтвердити, чи будуть відставки.

"Підтвердити відставки до засідання фракції важко. Все поки залишається у нас в теорії. При тому, що ще немає подання прем'єр-міністра. Засідання фракції може відбутися після 6 вересня в будь-який момент", - сказав нардеп.

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Проте Камельчук озвучив претензії до трьох міністрів, які є у провладній фракції.

"Претензії у фракції щодо Уруського - мало руху, мало енергії. Стратегічні галузі промисловості не отримали певного поштовху, плюс конфлікти з главою економічного комітету. Дмитро Наталуха навіть кілька разів ініціював збір підписів за відставку Уруського. Щодо Лазебної і Тарана - інші причини. У Тарана - особисті конфлікти з колегами у військовій сфері. Щодо Лазебної, думаю, це пов'язано з якимись питаннями соціального характеру, які не були вирішені вчасно, зокрема, гаряче питання - субсидії", - сказав Камельчук.

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Зазначимо, що в останні кілька місяців в ЗМІ обговорюються зміни в складі Кабінету міністрів, які можуть бути восени, найбільш обговорювана тема - можлива відставка Андрія Тарана. Поки що ніхто з депутатів, міністрів, політиків точно не підтвердив, чи будуть відставки. Зокрема, ситуацію в ефірі каналу "Україна 24" коментували Василь Мокан, Павло Фролов, Данило Гетманцев.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що Таран може бути звільнений зі своєї посади, якщо не продемонструє якісних змін в оборонній сфері. "І якщо найближчим часом ми не побачимо синергії, то я не виключаю, що наступним питанням може стати питання міністра оборони, якщо не буде якісних змін у цій сфері. У даному випадку президент дає можливість виправити якісь допущені помилки і показати результат своєї діяльності. Якщо результату немає, незважаючи на вотум довіри, то, звичайно, такі особи повинні бути звільнені", - сказав Веніславський.