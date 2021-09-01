Ексміністр про зустріч Зеленського і Байдена: коли ми "тягнемо лапи" і просимо - ми слабкі Павло Клімкін пояснив, за якої умови США допомагатимуть Україні

19:53, Вчора

США готові допомагати Україні тільки в тому випадку, якщо українці готові допомогти собі самі.

Про це під час марафону "Американський прийом" на телеканалі "Україна 24" заявив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін, коментуючи переговори президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена.

"Коли ми щось просимо, потрібно щось пропонувати. Коли ти прохач, тягнеш лапи, з цього нічого не вийде, ти одразу слабкий. І я вважаю, що в сьогоднішній реальності потрібно припинити скиглити, що потрібно припинити покладатися тільки на когось. У нас люди кажуть: "Ось Байден нам розрулить Донбас". Допомагати вони нам будуть, якщо ми самі собі будемо допомагати, але за нас цей шлях в тому, що в нас будуть нові зразки зброї, що ми перезавантажимо судову систему, - ніхто і ніколи не зробить", - сказав Клімкін.

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Нагадаємо, що зустріч президентів відбудеться у Вашингтоні 1 вересня о 14:00 за місцевим часом (21:00 за київським). Зустріч кілька разів переносили, планується, що президенти поговорять тет-а-тет і в розширеному складі, а після цього буде спільна заява.

Раніше позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Володимир Зеленський привезе на переговори до Джо Байдена не прохання, а пропозиції.

"По-перше, треба встановити особисті стосунки з Байденом. Це хімія, яка виникає в живому спілкуванні, це дуже важливо. І тут буде розв'язано декілька стратегічних питань, тому що йдеться про суттєве збільшення оборонної взаємодії між США та Україною. Там розглядається декілька варіантів. Друге – енергетична сфера, там теж багато сюрпризів чекає, зокрема щодо "Північного потоку-2". Щодо політичної частини – йтиметься про те, щоб американський представник став частиною "мінського" процесу в тому чи іншому варіанті", - розповів він.