"Не лише на оборону": нардеп озвучив суми допомоги США Україні Валентин Наливайченко висловив сподівання, що кошти не розкрадуть

23:10, Вчора

США крім 60 млн доларів військової допомоги нададуть Україні десятки мільйонів доларів для прифронтових областей, а також кошти на боротьбу з коронавірусом.

Про це розповів в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від "Батьківщини" Валентин Наливайченко, коментуючи переговори президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена..

"Сьогодні президент США підтвердив, що 60 млн доларів буде додатково оборонної допомоги. Щоправда, її ще повинен затвердити Конгрес. Для Луганської та інших областей, що межують з лінією фронту, США ще надають 45 млн доларів гуманітарної допомоги. Сподіваюся, вона не буде розкрадена, а дійде під контролем депутатів на округи для лікарень, для людей. І більше 12 млн доларів допомоги США дають на протидію COVID-19, це пряма допомога. Це те, що ми почуємо з Вашингтона", - сказав Наливайченко.

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Як повідомляє офіційний сайт Білого дому, Джо Байден підписав документ, згідно з яким 60 млн доларів спрямовуються на потреби Міністерства оборони України.

Раніше в ефірі каналу "Україна 24" дипломат Олександр Левченко заявив, що українській стороні варто нагадати, що США, завдяки програмі ядерного роззброєння України, заощадили 1 трлн доларів, отже, Україна має право просити військової допомоги на суму понад 60 млн доларів. "Ми повинні нагадати, що з 1991 року, коли почався процес ядерного роззброєння, що закінчився 1996 року, США заощадили 1 трлн доларів, тільки щодо української зброї. Звичайно, ми б хотіли, щоб таким чином враховувалося те, що Україна потребує підтримки з боку нашого стратегічного союзника, і наші очікування - що цей статус буде підтверджений, незважаючи на те, що ситуація в Афганістані вимагала деяких коректив", - сказав експерт.