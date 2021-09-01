"Не лише на оборону": нардеп озвучив суми допомоги США Україні

Валентин Наливайченко висловив сподівання, що кошти не розкрадуть

Павло
Заяц

США крім 60 млн доларів військової допомоги нададуть Україні десятки мільйонів доларів для прифронтових областей, а також кошти на боротьбу з коронавірусом.

Про це розповів в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від "Батьківщини" Валентин Наливайченко, коментуючи переговори президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена..

"Сьогодні президент США підтвердив, що 60 млн доларів буде додатково оборонної допомоги. Щоправда, її ще повинен затвердити Конгрес. Для Луганської та інших областей, що межують з лінією фронту, США ще надають 45 млн доларів гуманітарної допомоги. Сподіваюся, вона не буде розкрадена, а дійде під контролем депутатів на округи для лікарень, для людей. І більше 12 млн доларів допомоги США дають на протидію COVID-19, це пряма допомога. Це те, що ми почуємо з Вашингтона", - сказав Наливайченко.

Читайте також: "Слуга народу" назвала перші досягнення Зеленського у США: візит точно успішний

Як повідомляє офіційний сайт Білого дому, Джо Байден підписав документ, згідно з яким 60 млн доларів спрямовуються на потреби Міністерства оборони України.

Раніше в ефірі каналу "Україна 24" дипломат Олександр Левченко заявив, що українській стороні варто нагадати, що США, завдяки програмі ядерного роззброєння України, заощадили 1 трлн доларів, отже, Україна має право просити військової допомоги на суму понад 60 млн доларів. "Ми повинні нагадати, що з 1991 року, коли почався процес ядерного роззброєння, що закінчився 1996 року, США заощадили 1 трлн доларів, тільки щодо української зброї. Звичайно, ми б хотіли, щоб таким чином враховувалося те, що Україна потребує підтримки з боку нашого стратегічного союзника, і наші очікування - що цей статус буде підтверджений, незважаючи на те, що ситуація в Афганістані вимагала деяких коректив", - сказав експерт.

Популярні новини