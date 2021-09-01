Зеленський обрав невдалий час - експерт про перемовини з Байденом Як зазначив Віталій Журавський, сьогодні американці зайняті двома проблемами

23:59, Вчора

Президент України Володимир Зеленський вибрав невдалий час для переговорів з президентом США Джо Байденом, тому особливих успіхів від його поїздки до Вашингтона чекати не варто.

Таку думку висловив в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" доктор юридичних наук, академік Віталій Журавський.

"Конгресмени і сенатори у відпустці, на канікулах. Якщо президент Зеленський хотів підняти питання "Північного потоку-2", потрібно було вибрати інший період, коли є конгресмени і сенатори, а серед них чимало таких, хто проти "Північного потоку-2". У цей період він з ними зустрітися не зможе", - сказав Журавський.

Експерт зазначив, що сьогодні американці зайняті двома проблемами - це "стихійне лихо на півдні і програш в афганській кампанії".

"Настрій у населення такий, що досить вже утримувати чужі режими, ми вклали в Афганістан майже трильйон доларів, і що в результаті? Озброїли, навчили армію, щороку США виділяли на афганську армію понад 4 млрд доларів, а в цілому за 20 років - 83 млрд, це в 10 разів більше, ніж щороку виділяють Україні. Невдало з цієї точки зору", - заявив він.

На думку Журавського, потрібно було перенести поїздку до США на кілька місяців, "коли вщухне стихія, вщухне скандал з поразкою в Афганістані, коли будуть конгресмени і сенатори".

"Тоді, якщо підніметься питання безпеки, його можна було б поставити більш гостро", - пояснив він.

Експерт заявив, що особливих результатів від цього візиту не чекає: