Зеленський: Україна буде боротися з енергетичною зброєю Росії Питання енергобезпеки є пріоритетом для України, зазначив президент

00:48, Сьогодні

Україна розраховує на підтрику США у випадку загрози своїй енергетичній безпеці через російський газопровід "Північний потік-2".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, відповідаючи на питання телеканалу "Україна 24".

"Є деякі гарантії, про які говорив пан президент зі мною особисто. Він розуміє, що це пріоритетне питання сьогодні для України. Але ці гарантії будуть ще розроблятися. Ми з довірою відносимось один до одного, я маю на увазі наші країни. Тим не менш, ми всі повинні мати деталі, а деталі завжди прив'язані до людей, які повинні за це відповідати... Бажання Сполучених Штатів, те, що я чув сьогодні принаймні, якщо будуть порушуватись українські права і якщо буде порушуватись питання енергетичної безпеки, Сполучені Штати будуть готові до впровадження санкційної політики", - сказав Зеленський.

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За словами президента, він сказав своєму американському колезі "дуже відкрито, що, незважаючи ні на що, Україна буде боротися з цією енергетичною зброєю".

Раніше США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вони опублікували "Спільну заяву на підтримку України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей", повідомляє "Європейська правда".

США й Німеччина зазначили, що в інтересах України та Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.

Президент Росії Володимир Путін 20 серпня після переговорів з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель заявив, що перспективи транзиту газу через Україну після 2024 року, коли завершується поточний контракт, залежать від європейських покупців - з урахуванням технічного стану й екологічних характеристик українського маршруту.

Путін зазначив, що Росія готова і після 2024 року транзитувати газ через Україну, "але повинні зрозуміти, на який термін і в якому обсязі, а для цього повинні зрозуміти від європейських партнерів, скільки вони готові закуповувати", пише DW.

Нагадаємо, Україна і Росія 30 грудня 2019 року підписали договір про продовження на 5 років транзиту газу через українську ГТС. Згідно з документом, Росія зобов'язалася прокачати через Україну до Європи 65 млрд кубометрів газу у 2020 році й по 40 млрд кубометрів на рік у наступні чотири роки.