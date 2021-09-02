США не будуть брати участь в Нормандському форматі - політолог На думку Тараса Семенюка, США допомагатимуть Україні, виходячи з потепління відносин з Росією

11:19, Сьогодні

США не будуть брати участь в нормандському форматі, крім того, вони не зацікавлені в протистоянні з Росією, і військова допомога Україні буде вибудовуватися виходячи з цих принципів. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на каналі "Україна 24" заявив політолог-міжнародник Тарас Семенюк.

"США послідовна країна, її зовнішня політика не в тому, щоб входити і відразу щось міняти, тим більше там, де працюють стратегічні партнери - Франція і Німеччина. Це навіть було б десь проти дипломатичної культури, неправильним тоном, коли США б увійшли і вирішували справи, не враховуючи участь Німеччини і Франції. З іншого боку, це б означало, що Франція і Німеччина не впоралися із завданням, а тут приходить Вашингтон і все вирішує", - сказав експерт.

Семенюк зазначив, що якщо і можлива участь США в переговорах щодо Донбасу, то в іншому форматі.

"Думаю, не слід очікувати появи Сполучених Штатів в нормандському форматі, тим більше в мінській переговорній групі, але якщо навіть і зайде мова про участь США в будь-яких форматах, це вже точно не буде нормандський формат, буде інша назва, інші умови", - сказав Семенюк.

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Політолог вважає, що Україна "збільшила свою прив'язаність до Міністерства оборони США" на тлі потепління відносин між США і Росією.

"Це означає, що нами будуть керувати в цій сфері не для того, щоб захищати, а щоб не було протистояння між Росією і США, і глобально цей формат зараз найбільше цікавить Вашингтон. Ми тут не граємо основну скрипку, наша роль незначна. І як тільки будуть антиросійські заяви з нашого боку, це відразу коментуватимуть як "отсєбятіну", тому, я думаю, риторика щодо Росії буде стриманою", - сказав Семенюк.

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Нормандський формат - група глав країн (Україна, Німеччина, Франція, Росія) і їх радників, мета діяльності якої - припинення війни на Донбасі. Останнє засідання на рівні глав держав відбулося в Парижі в 2019 році. Дата наступної зустрічі на рівні глав держав невідома, як і невідомо, чи пройде вона взагалі найближчим часом. Можливість залучення США до нормандського формату обговорюється давно, але експерти не відчувають оптимізму з цього приводу. Так, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що "не потрібно зациклюватися на популярній ідеї про участь США в нормандському форматі - це одна з ідей, одна з опцій".

Колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко в ефірі "Україна 24" висловив сумніви в доцільності нормандського формату. "Чи допоможе нормандська зустріч? Ні, не допоможе, тому що допомогти вона зможе тільки в тому випадку, коли зміняться позиції сторін. Позиція України не змінюється - це (ОРДЛО - ред.) окупована територія; позиція Франції та Німеччини в тій чи іншій мірі більше на українській стороні, ніж на боці агресора - Російської Федерації; позиція Росії також незмінна. Це все розмови про білого бичка. Поки Захід не змусить Росію змінити свою позицію, ми з вами будемо обговорювати КПВВ, ремонт моста, подачу води і так далі. Але це ні на метр, ні на сантиметр не наблизить врегулювання ситуації по суті, стратегічно", - сказав екс-міністр.