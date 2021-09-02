Від Байдена не було конкретики щодо членства України в НАТО - дипломат Юлія Осмоловська вважає причиною такої позиції США ситуацію в Афганістані

12:08, Сьогодні

США невиразно висловилися про підтримку вступу України в НАТО, і причиною цього є ситуація в Афганістані. Таку думку в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на каналі "Україна 24" висловила експерт-междунаронік, дипломат Юлія Осмоловська, коментуючи візит Володимира Зеленського в США.

"Думаю, сильнішою могла б бути референція, що США підтримують висновки Бухарестського саміту НАТО 2008 року, де було чітко зафіксовано, що Україна стане членом НАТО. А така (нинішня - ред.) референція дуже м'яка, абсолютно не зобов'язуюча, вона не говорить в практичній площі про те, що США підтримують Україну стати членом НАТО. Мені не вистачило конкретики, яка була зафіксована раніше. Дивно, що США вибрали більш м'який шлях", - сказала Осмоловська.

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"Ситуація в Афганістані істотно ускладнила для України контекст роботи з США з питань безпеки, і в тому числі що стосуються лобіювання США перспектив в НАТО, тому що зараз існує велика криза довіри між союзниками після того, як вони співпрацювали щодо виведення військ з Афганістану. Ця обережність зрозуміла. Добре, що візит відбувся, але конкретики від Байдена я не почула", - сказала Осмоловська.

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Відзначимо, що 20-й саміт НАТО пройшов в квітні 2008 року в Бухаресті. Одним з питань, що розглядались на саміті, було надання Плану дій щодо членства в НАТО Україні та Грузії. За інформацією ЗМІ, на саміті Володимир Путін натякнув тодішньому президенту США Джорджу Бушу, що в разі вступу України в НАТО Росія може почати відторгнення Криму і частини східної України. У 2014 році почалася агресія Росії проти України, тоді як Україна все ще не вступила в НАТО і не отримала ПДЧ.

Раніше в ефірі каналу "Україна 24" політолог Вадим Карасьов заявив, що Німеччина і Франція не хочуть вступу України в НАТО. "Німеччина і Франція розмірковують так: якщо Україна буде членом НАТО, Європейського Союзу, а Україна плюс Польща, Литва, країни Балтії, Румунія, Болгарія, Словаччина, Угорщина - Східна Європа буде домінуючою над так званою корінною Європою, Західною. Це змінює все баланси, це не в інтересах Німеччини, Франції, інших західноєвропейських країн", - сказав він.