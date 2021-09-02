Російська пропаганда вважає, що Зеленський поїхав до США щось просити - експерт "Російська пропаганда завжди намагається принизити Україну", - зазначив Кочевенко

16:41, Сьогодні

Російська пропаганда подає візит президента України Володимира Зеленського до США не як партнерський, а ніби Україна поїхала звітувати й щось просити.

Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» заявив директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко.

«Російська пропаганда завжди намагається принизити Україну, виставляючи її не як партнера, а американського васала. Мовляв, Зеленський поїхав Байдену звітувати й щось у нього просити. Для нас це звична риторика, нічого дивного і нового тут немає. Але, звичайно, сам факт діалогу і заяви, що США, незважаючи ні на що, стійкі у своїй підтримці України, нічого, крім роздратування, у росіян не викликає», - заявив експерт.

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Він наголосив, що дуже важливим аспектом є посилення співпраці України зі США в питаннях кіберзагроз, кіберзахисту.

«Російські телеканали, ток-шоу – це лише видима частина айсберга. Насправді величезний пласт, непомітний, на перший погляд, маскується під неросійські канали комунікації – в соцмережах, електронних ЗМІ. Відстежування цих каналів, де вони створюються, яким чином працюють – це все елементи кіберзахисту. Я звернув увагу, що Міністерство у справах ветеранів нещодавно оголосило серед ветеранів конкурс для направлення на навчання саме з кіберзахисту. Це ще раз підтверджує пріоритетність цих завдань, і той факт, що до цього залучаються ветерани, я вважаю дуже правильним», - зазначив Кочевенко.

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Президент Володимир Зеленський затвердив нову Стратегію кібербезпеки України, яку раніше схвалила Рада національної безпеки і оборони. Про це йдеться в указі Президента № 447/2021 від 26 серпня, яким введено в дію рішення РНБО від 14 травня 2021 року "Про Стратегію кібербезпеки України".

Раніше в ефірі марафону «Американський прийом» на телеканалі «Україна 24» російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів, що російські пропагандистські телеканали вже подають візит президента України Володимира Зеленського до США як невдалий, підтримуючи найагресивнішу частину російської влади:

«Як реагують росіяни - сказати досить складно, тому що ми добре знаємо, як реагують російські канали ненависті, роблять свою роботу, займаються пропагандою. Зараз йде масована обробка російської громадської думки, що візит Зеленського до США - вже невдалий: кортеж у нього маленький, готель у нього поганенький, приїхав він невчасно, і краще б не приїжджав. Вчора цьому була присвячена головна пропагандистська програма «60 хвилин».