Референдум треба застосовувати в трьох основних питаннях — Стефанчук Заступник голови Верховної Ради заявив, що референдум не можна використовувати у звичайних питаннях

22:54, Сьогодні

Референдум треба застосовувати в трьох основних питаннях — про це заявив у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Референдум – це не на щодень, це велика клопітка праця, велика бюджетована операція в державі. Мені здається, що референдум треба застосовувати в трьох основних питаннях", — сказав він.

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Стефанчук перелічив, які це можуть бути випадки.

"Перше — коли треба спрямувати в правильний напрямок державу, це можуть бути питання НАТО, ЄС. Друге — це референдум, який може дати підстави для політичних лідерів вчинити якісь державні кроки. Таким був перший референдум, коли ми всією державою сказали, що Україна буде незалежною, і це дало підстави Кравчуку поїхати в Біловезьку Пущу і поставити свій підпис, тому що він казав: за мною воля українського народу. І третє — це референдум стоп-кран. У разі, якби, не дай Боже, щось сталося в керівництві країни, народ має мати можливість зупинити цей напрямок подій", — сказав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня не виключив, що одним з питань для всеукраїнського референдуму може стати війна на Сході України. За його словами, "головне питання, яке сьогодні є, - це ситуація на Донбасі".

Раніше політолог Валерій Клочок в ефірі телеканалу "Україна 24" запропонував три питання для всеукраїнського референдуму – щодо війни, землі й державного устрою.