Винен — маєш понести покарання: "Слуга народу" про ДТП, з якою пов'язують Трухіна Олександр Качура розповів, що у фракції думають про гучну аварію

00:02, Сьогодні

Про ДТП з, ймовірно, участю нардепа зі "Слуги народу" Олександра Трухіна висловився у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" нардеп з фракції "Слуга народу" Олександр Качура.

"Моя позиція наступна: якщо винен – повинен понести покарання, найжорсткіше покарання. Кожен громадянин може стати учасником ДТП. Тому я вважаю, що всі, хто сідають за кермо напідпитку, це просто покидьки, вони повинні нести покарання. Ми вимагаємо від правоохоронних органів об’єктивного розслідування щодо цієї справи. За два роки я вже на собі переніс багато фейків, монтажів та неоднозначних ситуацій. Я можу довіряти як юрист тільки рішенню суду. Коли буде рішення суду – незалежно від того, чи це депутат, чи це звичайний громадянин - ми зможемо сказати, винен він чи ні", — сказав він.

Читайте також: У Львові транспортний колапс: через аварію зупинились трамваї та тролейбуси

За словами нардепа, свою версію подій має висловити сам Трухін.

"Я хотів би, до речі, почути пана Трухіна. Тому що ми коментуємо… Хай він збере брифінг, ви поставите запитання, а правоохоронні органи вам також дадуть відповідь на запитання, що там відбувається, хай вони скажуть, чи був він за кермом, мене там не було. Хочу зараз офіційно заявити, що сьогодні ми з низкою нардепів підписали депутатське звернення до генпрокурора, до міністра МВС, щоб ця справа об’єктивно розслідувалась. Ми точно нікого прикривати не будемо", — сказав він.

Читайте також: На Полтавщині потяг зіткнувся з автомобілем, подробиці від ДСНС

ДТП нібито за участю Трухіна сталася на Бориспільській трасі 23 серпня. Автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив Daewoo. Постраждали шість осіб, у тому числі двоє дітей.

Деякі ЗМІ після цього повідомили, що за кермом Audi перебував депутат зі "Слуги народу" Олександр Трухін. 31 серпня Нацполіція повідомила, що справа буде розслідуватися Державним бюро розслідувань.