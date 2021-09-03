У Пентагону вперше є план — Саакашвілі про російську агресію Михайло Саакашвілі розповів про важливі моменти у стосунках США і України

10:47, Сьогодні

Вперше Пентагон має план військових дій в разі російської агресії — про це заявив в програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" експрезидент Грузії, глава виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі.

"Після історії з Афганістаном Байден наголошує, що в України та США — єдині цінності. Це дуже важливо. Тому що в принципі Байден як виправдав вихід з Афганістану — що однак афганський народ не поділяє ці цінності, не збирається боротися за них, тоді чому ми маємо будувати їх цінності замість них. А тут він сказав — у нас одні цінності (з Україною — ред.). Якщо одні цінності, то цінності треба захищати", — сказав він.

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Саакашвілі назвав два важливі моменти в діях США.

"Я вам скажу, що Пентагон має програму, військові ігри, розраховані на те, що Росія переходить лінію східного фронту після навчань. Як ми знаємо, у вересні у них починаються навчання, програма проходить у штаті Луїзіана вже кілька місяців. Це перше. Друге, вони (США — ред.) сильно посилили присутність на Чорному морі. Вперше постійно американські літаки F-22 патрулюють на Чорному морі. Такого ніколи раніше не було. Американці та британці ввели постійну присутність свого флоту. Британці передали нам доволі сучасні два військові кораблі, американці передають зараз атакуючий бойовий катер, озброєний ракетами. Це все вже не жарти. Це початок дуже серйозної допомоги, і ця домовленість була укладена в тому числі з Пентагоном. Це тільки на користь Україні. Вперше Пентагон має, якщо говорити про військові аспекти, план дій у разі російської агресії", — сказав він.

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Нагадаємо, 1 травня розпочалося офіційне виведення військ США і країн Північноатлантичного альянсу з афганських територій. Після цього ситуація в країні загострилася, активізувалися сили Талібану. 15 серпня бойовики оголосили про встановлення контролю на всій території Афганістану. 31 серпня США завершили виведення військ з Афганістану.

Днями секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив в інтерв'ю виданню "Известия", що прихильників американського вибору в Україні чекає ситуація, схожа на ту, що нині спостерігається в Афганістані. "Країна йде до розпаду, а Білий дім у певний момент і не згадає про своїх київських прихильників", — сказав він.