Омбудсмен звернулася до голови Верховної Ради через закон про олігархів Людмила Денисова заявила про необхідність розгляду гучного законопроєкту Венеціанською комісією

12:32, Сьогодні

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова звернулася до голови парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому вказує на невідповідність Конституції України законопроєкту №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Результати проведеного нами аналізу положень законопроєкту викликають занепокоєння, оскільки дозволяють зробити висновок, що його норми не відповідають Конституції України, а їх реалізація призведе до порушень прав і свобод людини та громадянина", — заявила Денисова.

Серед таких норм вказуються наділення президента і РНБО не передбаченими Конституцією України повноваженнями, обмеження прав людини в залежності від майнового стану, опосередковане введення цензури в ЗМІ тощо.

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"На мій погляд, з метою забезпечення дотримання прав і свобод громадян та недопущення їх порушень при прийнятті даної законодавчої ініціативи необхідно перед розглядом у другому читанні скерувати його для отримання висновку Європейської комісії" За демократію через право "(Венеціанська комісія)", — йдеться в листі омбудсмена.

Денисова зазначає, що в разі прийняття закону про олігархів в існуючій редакції вона буде змушена в рамках своїх повноважень звернутися до Конституційного суду.

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Нагадаємо, Верховна Рада 1 липня прийняла в першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського №5599 про обмеження впливу олігархів, який він вніс на розгляд парламенту 2 червня. Мета документа — запобігання загроз нацбезпеці через надмірний вплив осіб, які мають значну економічну і політичну вагу. Такі особи й позначаються як олігархи.

Положення документа, зокрема, передбачають встановлення ознак, за якими особу може бути віднесено до олігархів. Крім того, в законопроєкті йдеться про створення Реєстру олігархів.