Росія на Донбасі готується до "більш жорсткого варіанту" - Фейгін Кремль жорстко реагує на візит Зеленського у США, зазначив правозахисник

08:58, Сьогодні

Росія готує нові провокації проти України на Донбасі і для цього прибирає спостерігачів ОБСЄ від кордону з ОРДЛО.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російський правозахисник і громадський діяч Марк Фейгін, коментуючи відмову Росії продовжити мандат місії спостерігачів ОБСЄ на кордоні РФ і окупованих районів Донбасу.

"Я думаю, що це, по-перше, реакція на останні події і візит Зеленського (у США - ред.) зокрема. Напередодні його вже було зрозуміло, що Мінські угоди не будуть обговорюватися в інтересах Москви і в її інтерпретації. Москва стала роздумувати - може ще залишаються можливості якимось чином натиснути на Україну за допомогою Вашингтона? Але цього точно не сталося", - зазначив Фейгін.

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За його словами, риторика Кремля щодо візиту Зеленського в США "все більше стає відверто ескалюючою".

"Тобто, якщо раніше вони намагалися пропагандистськи сміятися, то тепер уже кажуть, що це загроза - військова угода між США і Києвом, зокрема різного роду військова і військово-технічна співпраця - це пряма загроза Донбасу. Тому місію ОБСЄ прибирають, можливо, як превентивний захід - для того, щоб почати якісь провокації, діяти військовим шляхом. Я б цього теж не виключав", - сказав російський правозахисник.

При цьому Фейгін підкреслив, що Москва завжди готова на крайнощі, але розуміє, що "в них є наслідки".

"Тому вони поки для себе ще остаточно не вирішили, яким чином вони будуть реагувати, якщо ми говоримо про військове оперативне реагування. Це підготовка, скоріше, до більш жорсткого варіанту. Але контекст який? "Захід-2021", навчання, які збираються проводити не тільки на території Білорусі, безумовно, можна розцінювати як певне інсценування, план з вторгнення в Україну. Необов'язково, що він реалізується, але це теж символічний жест у бік Києва і Вашингтона, що Москва може піти шляхом, яким вона йшла навесні цього року, коли передислокувала війська до кордонів України. Я думаю, подібного роду і далі будуть кроки в цьому напрямку, і ми їх ще побачимо", - вважає він.

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Нагадаємо, Росія 2 вересня оголосила, що не підтримає продовження після 30 вересня прикордонної та спостережної місії ОБСЄ на двох контрольно-пропускних пунктах "Донецьк" і "Гуково" на російсько-українському кордоні. Про це повідомив у Twitter журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Нардеп від фракції "Слуга народу" Галина Янченко заявила в ефірі телеканалу "Україна 24", що Україні на Донбасі потрібні зовнішні спостерігачі.

"В інтересах України, щоб на лінії розмежування були зовнішні спостерігачі, які можуть комунікувати зі світом — що відбувається насправді, є обстріли, немає обстрілів, хто їх ініціює тощо. Україна буде й надалі зберігати місію ОБСЄ та всіляко сприяти їй зі свого боку", — сказала вона.