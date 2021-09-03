Нардепи від ОПЗЖ прилетіли в аеропорт, де не можна висадитись: подробиці Депутати стверджують, що не знали, що аеропорт не зможе їх прийняти

17:13, Сьогодні

Народні депутати від ОПЗЖ прилетіли в аеропорт, який не працює для пасажирів. Борт з 15 людьми приземлився на полтавському летовищі, яке нині на реконструкції і не працює повноцінно. В аеропорту на літак чекали, але мали інформацію, що він буде порожній. Проте на підльоті надійшло повідомлення від СБУ, що це чартер і там 15 пасажирів. Усі заявили про те, що не знали, що аеропорт не зможе їх прийняти. Сісти літаку дали, однак пасажирам пояснили, що вийти в місто вони не зможуть.

Як розповів представник аеропорту в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24", у них зараз немає сертифікатів на прийом літака з пасажирами.

"У нас написано – "за відсутності авіаційних перевезень". Тобто, нам не надано право на пасажирські перевезення у зв'язку з тим, що в нас огорожа не відповідає встановленим нормам", - пояснив він.

Представники комунального підприємства "Аеропорт Полтава" провели перемовини з людьми, які були на борту літака. Їм було роз'яснено, що аеропорт фізично і юридично не має права приймати борти з пасажирами. Після того, як були з'ясовані усі обставини, було прийняте рішення про те, що борт буде злітати знову, висадка пасажирів в аеропорту відбуватися не буде.

За даними джерел "Української правди" у Полтавській ОДА, пасажирів з літака не випустили, борт стояв кілька годин і полетів до Харкова.

Серед пасажирів рейсу 1101 нібито були: нардеп ОПЗЖ Сергій Льовочкін і його дружина Зінаїда Кубар, помічник Льовочкіна Олександр Мутель, депутат Київради від ОПЗЖ Олександр Плужник, екснардепи Сергій Буряк, Ігор Калєтнік та Олександр Волков.

Також серед пасажирів: помічниця екснардепа Віталія Хомутинніка Олена Сажко, Володимир і Наталія Вітько, Алла Ахметова та Мая Радченко.

Співрозмовник видання в ОПЗЖ на запитання, чи коректна інформація про склад пасажирів літака, що хотів сісти в Полтаві, відповів: "Нісенітниця".

Водночас, джерело видання в авіакомпанії підтвердило, що такі пасажири були на борту. За словами співрозмовника, люди знали, що їх можуть не випустити в Полтаві, але однак наполягли на маршруті Київ – Полтава.

В аеропорту "Полтава" триває реконструкція, там не приймають рейсові літаки.