Україна може отримати сучасну зброю – експерт про військову угоду зі США Олег Жданов оцінив результати поїздки Володимира Зеленського у Вашингтон

19:41, Сьогодні

Україна просунулася вперед у військовому співробітництві зі США і може розраховувати на постачання сучасного військово-технічного обладнання і зброї.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Олег Жданов, коментуючи нові домовленості України і США у військовій сфері, досягнуті за результатами поїздки президента Володимира Зеленського у Вашингтон.

"З військової точки зору ми просунулися вперед. Ми тепер маємо не просто протоколи, домовленості, меморандуми, ми маємо договірні відносини з США у військово-технічному співробітництві за межами НАТО, тобто прямі відносини. Договір накладає обов'язки на кожного з підписантів. Він рамочний, і в рамках цього договору ми тепер можемо домовлятися про постачання військово-технічного майна, зокрема і зброї. Я вважаю, в даному випадку це буде сприяти тому, що ЗСУ можуть отримати як сучасне військово-технічне обладнання, так і сучасну зброю", - сказав військовий експерт.

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На запитання, чи не заборонять Україні використовувати американську зброю на лінії розмежування, як це було з системами Javelin, Жданов відповів:

"Такого ніколи не було і немає. Стосовно Javelin скажу, що там написано, що в критичній ситуації ми маємо повне право застосувати їх на лінії розмежування".

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Нагадаємо, 31 серпня в Пентагоні очільник Міністерства оборони України Андрій Таран і міністр оборони США Ллойд Остін підписали рамкову угоду про стратегічні принципи оборонного партнерства.

Рамкова угода визначає амбітні цілі партнерства двох країн у сфері оборони до кінця 2026 року. Вона стосується реформ в секторі оборони України відповідно до принципів і стандартів НАТО, збільшення прозорості українських оборонних закупівель, реформ корпоративного управління і розвитку довгострокового стратегічного партнерства у сфері науки й технологій.

Також США оголосили про новий пакет безпекової допомоги в обсязі 60 млн доларів, що включає бронебійні системи "Джавелін" та інше оборонне летальне й нелетальне обладнання, яке дасть змогу Україні ефективныше захищати себе від російської агресії. Починаючи з 2014 року Сполучені Штати виділили 2,5 млрд доларів на підтримку української армії, включно з 400 млн доларів, які були надані Україні лише цього року.