США не підуть на пряму конфронтацію з Росією – експерт про переговори щодо Донбасу Олег Жданов оцінив заяву Андрія Єрмака щодо можливого розширення "нормандського формату"

20:16, Вчора

США ніколи офіційно не долучаться до переговорів щодо Донбасу в "нормандському форматі".

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Олег Жданов.

"Я як людина, яка займається аналітикою, скажу, що це ідея, яка не може бути реалізована. США ніколи офіційно не долучаться до "нормандського формату", тому що рано чи пізно навіть "нормандський формат" прийде до того, що треба сідати навпроти Росії. Росія все таки є стороною конфлікту. І перемовини в присутності Франції та Німеччини, а ще й США, повинні йти між Україною і Росією як між країнами, в яких є збройний конфлікт. На пряму конфронтацію з Росією США ніколи не підуть. До речі, для того США і підтримують Україну, щоб нівелювати військову загрозу, зокрема для НАТО і ЄС з боку Росії", - зазначив Жданов.

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Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телеканалу "1+1" зазначив, що США готові долучатися до переговорів з Україною і Росією щодо Донбасу й Криму.

"Усі перемовини можуть статися, коли є погодження на це всіх сторін. Можу тільки вам сказати, що Сполучені Штати готові, і вони підтвердили це, брати участь і зробити все, що можливо від них для того, щоб допомогти Україні припинити війну і забезпечити систему стійкої безпеки нашої країни", - цитує Єрмака "Укрінформ".

Політолог-міжнародник Тарас Семенюк говорив про те, що США не братимуть участь в Нормандському форматі. Крім того, вони не зацікавлені в протистоянні з Росією, і військова допомога Україні буде вибудовуватися виходячи з цих принципів.