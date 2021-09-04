"Ані натяку на боротьбу з корупцією": Соколова пояснила, що не так з законом про олігархів За словами журналістки, в документі немає навіть чіткого визначення поняття "олігарх"

10:04, Сьогодні

Закон про олігархів, підтриманий Верховною Радою в першому читанні, є "ширмою, за якою ані натяку на боротьбу з корупцією немає".

Таку думку висловила на своїй сторінці у Facebook журналістка Яніна Соколова.

Журналістка пояснила, що не так з законопроєктом:

"Почнемо з визначення "олігарх". Воно рендомне і не визначене чіткими нормами. Підписувати, або навпаки, викреслити зі списку можна ледь не кожного, хто має бізнес з обігом великих сум. Друге. Законопроєкт передбачає надання РНБО повноважень своїми рішеннями визнавати особу "олігархом", в результаті чого до неї застосовуються обмеження прав та свобод. Ані РНБО, ані президент (рішення РНБО вводяться в дію його указами) не наділені таким конституційним правом. Порушено статті 106 та 107 Конституції України. Відповідно, сотні судів і утопія в правосудді. Третє. Зважаючи на занадто широкі та нечіткі критерії визнання особи олігархом, невиправдану широту дискреційних повноважень РНБО, законопроєкт №5599 безумовно служитиме інструментом тиску на осіб, щодо яких розглядається питання про визнання олігархом. Дуже зручна модель керування ЗМІ, які, нагадаю, загальною масою є приватною власністю найзаможніших українських бізнесменів і олігархів".

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На думку Соколової, закон призведе або до перерозподілу власності в цілих галузях економіки та медіа, або до встановлення абсолютної залежності великого бізнесу від примх влади.

"Адже законопроєкт не містить запобіжників від можливого вибіркового застосування відповідної процедури. Кого вважатимуть за необхідне, того й запишуть в "реєстр олігархів". Хто буде більш конструктивним – залишиться просто бізнесменом", - пояснила вона.

Як підкреслила журналістка, найпоказовіше це проявиться в медійному просторі - "конструктивнішими до влади стануть не тільки власники ЗМІ, а й самі медіа".

Соколова висловила сподівання, що депутати почують незалежних експертів і спрямують цей законопроєкт до Венеціанської комісії Ради Європи.

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Нагадаємо, Верховна Рада 1 липня прийняла в першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського №5599 про обмеження впливу олігархів, який він вніс на розгляд парламенту 2 червня. Мета документа — запобігання загроз нацбезпеці через надмірний вплив осіб, які мають значну економічну і політичну вагу. Такі особи й позначаються як олігархи.

Положення документа, зокрема, передбачають встановлення ознак, за якими особу може бути віднесено до олігархів. Крім того, в законопроєкті йдеться про створення Реєстру олігархів.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова звернулася до голови парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому вказує на невідповідність Конституції України законопроєкту №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Денисова зазначає, що в разі прийняття закону про олігархів в існуючій редакції вона буде змушена в рамках своїх повноважень звернутися до Конституційного суду.