Путін хоче увійти в історію як людина, що захопила Україну і Білорусь - журналіст Президент Росії вважає, що Захід нікого не захищатиме, зазначив Іван Яковина

16:26, Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін своєю головною історичною метою вважає захоплення України та Білорусі.

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" журналіст-міжнародник Іван Яковина.

"Путін зараз постійно говорить про історію і своє місце в історії. Мені здається, він вже думає про те, що, можливо, скоро йому доведеться піти. У цьому контексті Україна завжди була його головною історичною метою, завданням, мрією. Вся його робота, від "Північного потоку-2" до придушення свободи слова в Росії, підпорядкована одній меті - захопленню України. Він хоче увійти в історію як людина, яка подолала наслідки так званої "західного змови" і повернула до складу Росії Україну та Білорусь. Це фетиш, мрія всього його життя. Якщо він дійсно захоче завершити своє правління, так чи інакше він спробує цю свою мрію здійснити", - зазначив міжнародник.

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Оцінюючи підсумки переговорів Путіна з президентом США Джо Байденом, журналіст заявив:

"У Женеві Байден виглядав досить жалюгідно на зустрічі з Путіним, і це дало впевненість Росії і Китаю, що ніхто нікого не захищатиме, якщо Росія, наприклад, почне війну проти України і Китай почне війну проти Тайваню".

За словами Яковини, в результаті "Путін сам думає про своє місце в історії і вважає, що Захід нікого не буде захищати".

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Також міжнародник заявив, що Путін домовляється з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком про створення спільної армії:

"Мені здається, дуже уважно всім українцям зараз потрібно стежити за розвитком цього сюжету, особливо за тим, які документи Путін і Лукашенко цього тижня будуть підписувати в Москві в сфері військової співпраці. Якщо вони підпишуть документ про створення спільної армії, то це буде сигналом про небезпеку для України".

Раніше журналіст Іван Яковина в ефірі телеканалу "Україна 24" припустив, що президент Росії Володимир Путін незабаром може піти з посади через проблеми зі здоров'ям.

Коментуючи публікації російських ЗМІ, згідно з якими під Москвою для Путіна будують величезний оздоровчий комплекс, Яковина заявив:

"Швидше за все, з огляду на масштаби будівництва, проблеми ці (зі здоров'ям - ред.) великі. Я думаю, буде в нас можливість наступного року спекулювати, припускати, що, можливо, Путін піде на відпочинок через природні причини, а не через якусь змову або добровільне зречення від влади".