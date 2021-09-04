Росія знову перекидає війська в ОРДЛО - експерт про ситуацію на кордоні Дмитро Снєгирьов пояснив, чому РФ перешкоджає роботі спостерігачів ОБСЄ

19:49, Сьогодні

Росія не дає можливості спостерігачам ОБСЄ працювати на кордоні РФ та окупованих районів Донбасу, щоб перекидати в ОРДЛО нові війська та техніку.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День Вихідний" на телеканалі "Україна 24" заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Росія припиняє мандат ОБСЄ не на всій окупованій території, а відповідно, на лінії державного кордону. Ідеться про те, що місії ОБСЄ заборонено фіксування передислокації на двох КПП – "Гуково" і "Донецьк", які розташовані на окупованих територіях Донецької області. Але незважаючи на те, що обмеження стосується лише території Донецької області, аналогічне розпорядження отримали бойовики "ЛНР" і щодо роботи місії ОБСЄ на окупованих територіях Луганщини. Наразі місію ОБСЄ не допускають до роботи на КПП поблизу Ізвариного і Довжанського", - зазначив Снєгирьов.

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Як пояснив військовий експерт, саме в цей період відбувається передислокація збройних сил Росії з території РФ до ОРДЛО.

"Зокрема, проходження такої колони було зафіксоване в ніч з 31 серпня на 1 вересня. Невипадково саме в момент проходження техніки фіксуєтсья максимальна кількість обстрілів позицій ЗСУ поблизу зони розведення – Золоте, Золоте-4, Золоте-5", - заявив він.

Снєгирьов додав, що місія ОБСЄ на кордоні власне і фіксувала переміщення російської техніки безпосередньо з території Росії в ОРДЛО, "що давало можливість насамперед нашим американським і європейським партнерам апелювати до Росії, що вантажі, які йдуть через КПП, не відповідають гуманітарному характеру".

Нагадаємо, Росія 2 вересня оголосила, що не підтримає продовження після 30 вересня прикордонної та спостережної місії ОБСЄ на двох контрольно-пропускних пунктах "Донецьк" і "Гуково" на російсько-українському кордоні.

Нардеп від фракції "Слуга народу" Галина Янченко заявила в ефірі телеканалу "Україна 24", що Україні на Донбасі потрібні зовнішні спостерігачі.

"В інтересах України, щоб на лінії розмежування були зовнішні спостерігачі, які можуть комунікувати зі світом — що відбувається насправді, є обстріли, немає обстрілів, хто їх ініціює тощо. Україна й надалі зберігатиме місію ОБСЄ та всіляко сприятиме їй зі свого боку", — сказала вона.