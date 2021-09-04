Росія знову перекидає війська в ОРДЛО - експерт про ситуацію на кордоні

Дмитро Снєгирьов пояснив, чому РФ перешкоджає роботі спостерігачів ОБСЄ

Павло
Заяц

Росія не дає можливості спостерігачам ОБСЄ працювати на кордоні РФ та окупованих районів Донбасу, щоб перекидати в ОРДЛО нові війська та техніку.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День Вихідний" на телеканалі "Україна 24" заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Росія припиняє мандат ОБСЄ не на всій окупованій території, а відповідно, на лінії державного кордону. Ідеться про те, що місії ОБСЄ заборонено фіксування передислокації на двох КПП – "Гуково" і "Донецьк", які розташовані на окупованих територіях Донецької області. Але незважаючи на те, що обмеження стосується лише території Донецької області, аналогічне розпорядження отримали бойовики "ЛНР" і щодо роботи місії ОБСЄ на окупованих територіях Луганщини. Наразі місію ОБСЄ не допускають до роботи на КПП поблизу Ізвариного і Довжанського", - зазначив Снєгирьов.

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Як пояснив військовий експерт, саме в цей період відбувається передислокація збройних сил Росії з території РФ до ОРДЛО.

"Зокрема, проходження такої колони було зафіксоване в ніч з 31 серпня на 1 вересня. Невипадково саме в момент проходження техніки фіксуєтсья максимальна кількість обстрілів позицій ЗСУ поблизу зони розведення – Золоте, Золоте-4, Золоте-5", - заявив він.

Снєгирьов додав, що місія ОБСЄ на кордоні власне і фіксувала переміщення російської техніки безпосередньо з території Росії в ОРДЛО, "що давало можливість насамперед нашим американським і європейським партнерам апелювати до Росії, що вантажі, які йдуть через КПП, не відповідають гуманітарному характеру".

Нагадаємо, Росія 2 вересня оголосила, що не підтримає продовження після 30 вересня прикордонної та спостережної місії ОБСЄ на двох контрольно-пропускних пунктах "Донецьк" і "Гуково" на російсько-українському кордоні.

Нардеп від фракції "Слуга народу" Галина Янченко заявила в ефірі телеканалу "Україна 24", що Україні на Донбасі потрібні зовнішні спостерігачі.

"В інтересах України, щоб на лінії розмежування були зовнішні спостерігачі, які можуть комунікувати зі світом — що відбувається насправді, є обстріли, немає обстрілів, хто їх ініціює тощо. Україна й надалі зберігатиме місію ОБСЄ та всіляко сприятиме їй зі свого боку", — сказала вона.

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