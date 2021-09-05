На тверду четвірку — ексрадник Путіна оцінив візит Зеленського в США Андрій Ілларіонов розповів, наскільки успішною була поїздка президента в Штати

21:49, Вчора

Українська дипломатія на чолі з Володимиром Зеленським продемонструвала ефективність під час візиту в США — про це заявив ексрадник президента Росії Володимира Путіна Андрій Ілларіонов в програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24".

"В цілому можна сказати, що в досить важкій геополітичній та дипломатичній ситуації, з урахуванням історії взаємин між чинним керівництвом України та США, візит вийшов досить успішним. Не сталося суперпроривів, яких ніхто і не очікував, але і не було якихось провалів. І вийшло досягти можливо не великих, але все-таки результатів. Тому в цілому візит варто вважати успішним", — сказав він.

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На думку Ілларіонова, підсумки візиту можна оцінити на "чотири".

"Найважливіше — демонстрація успішності, ефективності української дипломатії, розуміючи під цим не тільки МЗС України, а й самого Зеленського і в цілому державного апарату. Вдалося домогтися кілька суттєвих речей, зокрема на тлі тих провалів, які відбувалися з боку найважливішого українського партнера — США (мова про зустріч Байдена і Путіна в Женеві та декларації США і Німеччини по "Північному потоку-2" — ред.). У цілому я можу сказати, що візит вийшов на тверду четвірку", — сказав він.

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Нагадаємо, що за результатами зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена була оприлюднена спільна заява України і США про стратегічне партнерство. Зокрема, Україна і США домовилися активізувати роботу Комісії зі стратегічного партнерства (КСП).

Сторони закликали Росію виконати зобов'язання з припинення вогню на сході України. США підтвердили, що "ніколи не визнають російську спробу анексії Криму". США заявили про готовність виділити 463 млн доларів на підтримку реформ в Україні, 60 млн доларів військової допомоги, 45 млн доларів гуманітарної допомоги.

Також США пообіцяли не допустити використання Росією "Північного потоку-2" як геополітичної зброї.