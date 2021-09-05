Байден не дасть Україні ПДЧ в НАТО — ексрадник Путіна розповів про причини Андрій Ілларіонов оцінив шанси України на отримання Плану дій щодо членства в НАТО

22:13, Вчора

Президент США Джо Байден не надасть ПДЧ в НАТО Україні, поки він в Білому домі — про це заявив в програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" ексрадник президента Росії Володимира Путіна Андрій Ілларіонов.

"Що стосується вступу України до НАТО або навіть надання ПДЧ, позиція не тільки Німеччини та Франції, але і Байдена досить чітко позначена — вона змінилася між квітнем і червнем 2021 року. Байден не хоче надавати ПДЧ Україні. Які причини, можна висловлювати різні гіпотези, але ми можемо бути досить впевненими, що за часів президентської каденції Байдена ПДЧ Україні не буде наданий", — сказав він.

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За словами Ілларіонова, справа не в тому, що Україна робить недостатньо.

"І в цьому не недолік України або нездатність виконати якісь умови, або недолік боротьби з корупцією. Це не має ніякого стосунку до справи. Таке рішення Байдена, він просто цього не хоче. Поки він перебуває в Білому домі, він цього не надасть", — сказав Ілларіонов.

Нагадаємо, у квітні 2008 року в Бухаресті відбувся 20-й саміт НАТО, де одним з питань було надання Плану дій щодо членства в НАТО Україні та Грузії. За інформацією ЗМІ, на саміті Володимир Путін натякнув тодішньому президенту США Джорджу Бушу, що в разі вступу України до НАТО Росія може почати відторгнення Криму і частини східної України. У 2014 році почалася агресія Росії проти України, тоді як Україна так і не вступила до НАТО й не отримала ПДЧ.

Раніше політолог Вадим Карасьов заявив, що Німеччина і Франція не хочуть вступу України до НАТО. "Німеччина і Франція розмірковують так: якщо Україна буде членом НАТО, Європейського Союзу, а Україна плюс Польща, Литва, країни Балтії, Румунія, Болгарія, Словаччина, Угорщина - Східна Європа буде домінуючою над так званою корінною Європою, Західною. Це змінює всі баланси, це не в інтересах Німеччини, Франції, інших західноєвропейських країн", — сказав він.