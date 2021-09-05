Ефективніший київський формат — ексрадник Путіна про переговори щодо Донбасу Андрій Ілларіонов розповів, що означає для України відмова США брати участь у Нормандському форматі

23:27, Вчора

Про відмову президента США Джо Байдена брати участь у Нормандському форматі переговорів щодо Донбасу висловився у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" ексрадник президента Росії Володимира Путіна Андрій Ілларіонов.

"Це велика удача, що Байден не бере участі у Нормандському форматі. Тому що допомоги саме від Байдена в Нормандському форматі можна не отримати, а можна отримати допомогу агресорові. Ви бачили, яким нестійким є Байден, коли зустрічається з Путіним. Ми бачили, як він себе повів у Женеві. Мабуть, такої участі краще уникнути", — сказав він.

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На думку Ілларіонова, потрібен новий формат, куди можна залучити США.

"Набагато ефективнішим і вдалим для України є не Нормандський формат, а київський, який був продемонстрований під час проведення Кримської платформи. У результаті цієї зустрічі в Києві де-факто був сформований новий формат, який можна назвати київським. Це той формат, в якому зібралися дійсно друзі, союзники та помічники України. В рамках такого формату представники США не зможуть входити в союзницькі відносини з Кремлем, і таким чином цей формат стає найкращим для відновлення територіальної цілісності України не тільки стосовно Криму, а й Донбасу. Тому на місці Зеленського варто було б агітувати не за запрошення Байдена в нормандський формат, а за київський формат", — сказав він.

Раніше політолог-міжнародник Тарас Семенюк говорив про те, що США не братимуть участь в "Нормандському форматі". Крім того, вони не зацікавлені в протистоянні з Росією, і військова допомога Україні буде вибудовуватися виходячи з цих принципів.

"Думаю, не слід очікувати появи Сполучених Штатів в Нормандському форматі, тим більше в мінській переговорній групі, але якщо навіть і зайде мова про участь США в будь-яких форматах, це вже точно не буде Нормандський формат, буде інша назва, інші умови", — сказав він.