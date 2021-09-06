Добре підлаштоване вбивство — Тарас Чорновіл про смерть батька Син засновника Народного Руху розповів, чому не вважає його загибель нещасним випадком

10:28, Сьогодні

ДТП, в якому загинув політик В’ячеслав Чорновіл — це умисне політичне вбивство, заявив у програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" політичний експерт, син політика Тарас Чорновіл.

"Перші години можна було думати про нещасний випадок, до того моменту, поки тодішній голова МВС Кравченко не вийшов до журналістів і не почав переконувати, що це була звичайна аварія і інші версії не будуть розглядатися. В цій кримінальній справі 120 томів по 300-500 сторінок. Там є фальшовані експертизи, докази, що ці експертизи були сфальсифіковані, ідуть справжні експертизи, в яких іншого варіанту, ніж абсолютно добре підлаштованого умисного вбивства, немає", — сказав він.

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За словами Чорновола, у справі було знищено багато матеріалів.

"Є багато свідчень, які, на жаль, не пришиєш до справи, але мені окремі міліцейські генерали розповідали історії, розповідали, коли той же Кравченко у якийсь сауні кричав: "Ви навіть, с***и, вбити по-людськи не можете, я тепер маю як клоун перед цими журна***хами викривлятися". Багато було речей, які доводили, що це було добре підлаштоване вбивство. Багато деталей в цій справі, просто вона не може бути завершена. Бо було знищено багато матеріалів по тій справі. Але це 100% політичне вбивство", — сказав він.

Засновник Народного Руху України В’ячеслав Чорновіл загинув 25 березня 1999 року. Він і його водій Євген Павлов поверталися з Кіровограда на автомобілі "Тойота", коли на автотрасі Бориспіль — Золотоноша сталася аварія. Автомобіль Чорновола врізався в КАМАЗ з причепом, який розвертався посеред шосе. В'ячеслав Чорновіл похований на центральній алеї Байкового кладовища в Києві.

На наступний ранок після загибелі тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко, не чекаючи попередніх результатів слідства, заявив, що лідер НРУ і його водій загинули в результаті ДТП і щоверсія замаху на В'ячеслава Чорновола як причина його загибелі навіть не розглядалася.