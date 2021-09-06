"ХАРД з Влащенко": гість студії - Дмитро Разумков

Головні теми ефіру - можливі кадрові зміни у владі та взаємини Ради й РНБО

Артем
Калінін

На телеканалі "Україна 24" - проєкт "ХАРД з Влащенко"!

З гостем програми - спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим - Наталя Влащенко обговорить наступні теми:

Дивіться 6 вересня "ХАРД з Влащенко" о 19:00 на телеканалі "Україна 24".

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