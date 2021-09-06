"Приїзд Байдена - справа складна": дипломат про візит президента США до України Андрій Веселовський зазначив, що в президента США сьогодні низка проблем всередині країни

18:06, Сьогодні

Візит президента США Джо Байдена в Україну залежить від того, як американський лідер впорається з масштабними проблемами всередині своєї країни, а також від підсумків виборів до Конгресу.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів український дипломат Андрій Веселовський.

"Спочатку потрібно виконати обіцяне, а потім чекати на гостя. Але такий приїзд - справа складна, у Байдена в розпорядженні величезна країна, яка має великі проблеми з COVID-19 і відновленням економіки після COVID-19. У цьому задіяні трильйони доларів. Також у Байдена важливі вибори наступного року - вибори в Конгрес, а кількість демократів в обох палатах досить незначна, особливо в Сенаті. І якщо демократи погано підготуються до виборів, у Байдена не буде більшості в парламенті, і, відповідно, він втратить можливість добре керувати країною і втручатися у зовнішні справи. Так що приїзд Байдена до нас залежить від того, як він зможе працювати з американськими виборцями", - сказав Веселовський.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "Інтер" заявив, що президент США Джо Байден відвідає Україну, але не в 2021 році.

"Я не сумніваюся, що президент Байден долетить і до середини Дніпра, і перетне Дніпро і приземлиться в Борисполі, і приїде до Києва. Але цей візит не буде цього року, оскільки дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік", - сказав глава МЗС, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

Раніше президент України Володимир Зеленський відвідав Вашингтон.

За результатами зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена була оприлюднена спільна заява України і США про стратегічне партнерство. Зокрема, Україна і США домовилися активізувати роботу Комісії зі стратегічного партнерства (КСП).

Сторони закликали Росію виконати зобов'язання з припинення вогню на сході України. США підтвердили, що "ніколи не визнають російську спробу анексії Криму". США заявили про готовність виділити 463 млн доларів на підтримку реформ в Україні, 60 млн доларів військової допомоги, 45 млн доларів гуманітарної допомоги. Також США пообіцяли не допустити використання Росією "Північного потоку-2" як геополітичної зброї.