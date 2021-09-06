Путін виконує місію хижака - журналістка про можливі переговори з Зеленським Олеся Бацман сказала, чи має Україна козирі проти РФ

19:03, Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський у разі двосторонніх переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним не повинен діяти з позиції слабкого і прохача.

Таку думку висловила в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" головна редакторка видання "Гордон" Олеся Бацман.

"Якщо ми говоримо, що ми сильні - важливо поїхати не з точки зору слабкого, який просить, який приходить і каже: ви у нас вкрали територію, ви вбиваєте наших громадян, ви зайняли наш Донбас, йдіть геть. Перед тобою сильний гравець, йому ці всі ліричні історії до одного місця. Він кровожерливий, виконує свою місію хижака, відновлює Радянський Союз у його розумінні. Ці всі емоційні речі не працюють, хоча під час зустрічі в Парижі (в 2019 році - ред.) Володимиру Зеленському важливо було подивитися в очі Путіну і чисто по-людськи зрозуміти, чи залишилося там щось живе в очах. Чисто по-людськи, за законами, за якими завгодно поняттями Росія - це агресор, Путін агресор, правда на боці України. Але там кам'яна стіна", - зазначила Бацман.

Читайте також: Конфлікт на Донбасі не вирішиться, поки Путін у Кремлі — Ілларіонов

За словами журналістки, вона ставила досвідченим дипломатам і політикам з України та США питання, "що в цій ситуації робити".

"Жодна людина мені не дала чіткої відповіді на це питання. Але офф-рекордс кілька людей пояснювали, що може бути козирем, яким чином це можна розміняти на нашу перемогу над Росією. Це велика політика, і Україні потрібно попрацювати. Як тільки ти будеш озвучувати це, це вже перестає бути козирем, тому що інша сторона починає робити все для того, щоб цього не відбулося. Потрібно це робити тихо і оприлюднити тільки на самому останньому етапі. Частина цих напрацювань відома українській владі, наскільки вона реалізується, ми зможемо побачити найближчим часом", - сказала вона.

Читайте також: Зеленський вірить, що Путін раціональна істота - Арестович про зустріч президентів

Раніше речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що президент України готовий зустрітися з Володимиром Путіним в будь-який момент. Сам Путін заявляв, що готовий зустрітися з Зеленським, якщо той приїде до Москви.

Речник Путіна Дмитро Пєсков днями заявив, що президенти не відкидають можливість зустрічі, але по лінії адміністрації далекі від узгодження. За його словами зустріч лідерів двох країн повинна бути добре підготовлена. При цьому поки є проблеми з визначенням тем, які будуть обговорюватися.

"Пан Зеленський весь час наполягає на тому, щоб обговорювати Крим", — сказав речник Путіна.

Російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Володимир Путін не хоче зустрічі з Володимиром Зеленським.

"Така зустріч скоріше в мінус Путіну буде. Зеленський зуміє на такій зустрічі виставити Путіна скаженим диктатором. Цього вони теж не хочуть. Тому я думаю, що зустрічі ніякої не буде", - вважає Фейгін.