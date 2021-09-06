Разумков про посилення карантину в Україні: локдаун можливий

20:06, Сьогодні

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" не виключив введення локдауну в Україні через зростання захворюваності на коронавірус.

"Епідемічна ситуація сьогодні є однією зі складових існування держави, це без перебільшення. Якщо ми говоримо про можливий локдаун - дійсно, він можливий. Будемо сподіватися, що ми пройдемо цей етап, не потрібно буде застосовувати серйозні обмеження, як раніше, але до цього потрібно бути готовими в усіх напрямках, починаючи від медичного. Все залежить від нас. Якщо ми будемо дотримуватися елементарних норм, поширення ковіду буде менше, ніж сьогодні", - зазначив спікер.