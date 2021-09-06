Разумков про резонансне ДТП зі "слугою народу": індульгенцій від поліції не буде Навіть якщо Олександр Трухін не винен, довести це йому буде складно, вважає спікер парламенту

20:25, Сьогодні

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" прокоментував масштабне ДТП за участі народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна.

"Після цих подій я Трухіна не бачив. Ми всі люди, можемо потрапити в неприємності - так, це погано, але, на щастя, всі живі. І правильна реакція була - вийти і сказати: так, сталося ДТП, я не був за кермом, я був поруч, тверезий/нетверезий. І зняти всі ці питання. Сьогодні все це виглядає дивно, коли людина знаходиться незрозуміло де, потім у лікарні... Навіть якщо всього цього не було, довести буде складно. Говоритимуть, що ага, це представник "Слуги народу", представник влади, його покривають, відмазують, йому знаходять інші аргументи, щоб його не покарали. Навіть якщо він не винен, довести це буде дуже складно, йому в першу чергу як народному депутату. Для мене дивна така поведінка, ми ж всім говоримо про публічність. Найбільш правильний варіант розвитку подій - чесно вийти і сказати, яка ситуація, це б зняло багато питань, і для нього в першу чергу. Індульгенцій не буде ані від поліції, ані від ГБР", - сказав Дмитро Разумков.

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Нагадаємо, ДТП за участі нардепа від "Слуги нарду" Олександра Трухіна сталася на Бориспільській трасі 23 серпня. Автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив Daewoo. Постраждали шість осіб, зокрема двоє дітей.

Низка ЗМІ після цього повідомили, що за кермом Audi перебував депутат зі "Слуги народу" Олександр Трухін. 31 серпня Нацполіція повідомила, що справа буде розслідуватися Державним бюро розслідувань.

Згодом Трухін в коментарі "Інтерфакс-Україна" підтвердив свою участь у ДТП. Він сказав, що під час аварії сильно вдарився головою, і тепер проходить амбулаторне лікування.

Трухін також повідомив, що водії всіх транспортних засобів, які були на місці інциденту, пройшли тест на "Драгері". За словами нардепа, "в жодного з них показники алкоголю в крові не перевищували норму".