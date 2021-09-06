Разумков жорстко відповів Арестовичу: нехай їде в "Талібан" Спікер Ради пообіцяв, що коментує слова Арестовича востаннє

20:46, Сьогодні

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков порадив позаштатному раднику глави Офісу президента Олексію Арестовичу "поїхати в Талібан".

Таким чином в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" Дмитро Разумков відреагував на слова Олексія Арестовича про те, що біженці з Афганістану більш освічені, ніж середньостатистичні українці.

"Обіцяю, що востаннє коментую пана Арестовича. Може тоді поїхати радником чогось у "Талібан", якщо вони там більш досвідчені, освічені, і може поділитися своїм досвідом саме там. Думаю, він там буде корисний", - заявив спікер Ради.

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Раніше позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю YouTube-каналу Ukrlife.TV заявив, що Україні не варто побоюватися біженців з Афганістану, яким погодився надати притулок офіційний Київ.

"ЄС закриває Балкани і Італію як зони, через які проникали біженці, а це означає, що вони підуть через Україну в Білорусь і в РФ, і ми до цього вже готуємося... Перший табір з 5 тисяч осіб вже буде тут у нас, з афганських біженців... Треба розуміти, це ж не дикі моджахеди з кинджалами в зубах. Це освічена публіка, яка пропрацювала з західною коаліцією і знає мови. Часто вона освічена набагато більше, ніж середньостатистичний українець і інтегрована в західне суспільство. З ними проблем не буде, навпаки, ми їх будемо використовувати як перекладачів", - заявив Арестович.