"Час Голованова": гість програми — Дмитро Гордон Головні теми ефіру — робота Верховної Ради та підсумки поїздки Зеленського до США

14:13, Сьогодні

На телеканалі "Україна 24" триває соціально-політичний проєкт "Час Голованова".

З гостем програми, відомим українським журналістом Дмитром Гордоном, Василь Голованов обговорить наступні теми:

За скандалами чи конструктивом: для чого до Верховної Ради повертаються народні депутати? За що планують голосувати та кого звільняти?

Підсумки візиту Зеленського до США: про що не домовилися президенти та чи чекати зустрічі з Путіним?

Дивіться сьогодні "Час Голованова" о 21:00 на телеканалі "Україна 24".