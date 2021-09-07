Стефанчук про звільнення міністрів: "Я цього не виключаю" Заступник голови Верховної Ради висловився про кадрові перестановки в уряді

16:41, Сьогодні

Чи очікуються в уряді кадрові перестановки, розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Я ставлюсь до будь-якої посади виключно з точки зору того, чи виконує людина, яка на ній знаходиться, той функціонал, який на неї покладається, чи ні. І відразу, спілкуючись з президентом, прем'єром та іншими, ми завжди домовлялися: ти на цій посаді до тих пір, поки ефективно справляєшся. Ніхто не має ніяких образ, якщо буде вирішено, що його робота виконується незадовільно. Ви вже мали можливість не один раз бачити це", — сказав він.

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Стефанчук привів аналогію з футболом.

"Я завжди кажу — нічого немає дивного, якщо на останніх хвилинах гри збірної випускають молодого Довбика, який забиває гол і виводить Україну далі. Потрібно ось так ставитися до цих питань - давати можливість реалізації потенціалу. А єдиним мірилом ефективності повинна бути ефективність людини на цій посади. Я думаю, за аналітикою бюджету на наступний рік будуть прийняті деякі кадрові рішення, я цього не виключаю", — сказав він.

Раніше народний депутат з "Батьківщини" Валентин Наливайченко заявив, що в Україні найближчим часом можуть бути звільнені три міністри.

"Я думаю, що перший, хто може піти з поста — міністр фінансів (Сергій Марченко — ред.). Також питання до міністра оборони (Андрія Тарана — ред.) не знято. Також серйозні питання щодо міністра культури (Олександра Ткаченка — ред.) — нульові, якщо не мінусові, результати", — сказав Наливайченко.

До цього нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла, що в Кабміні восени очікуються кадрові перестановки, обговорюється заміна одразу декількох міністрів.

13 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, що породило чутки про нові звільнення в уряді.