Відставки міністрів: експерт назвав ймовірні кандидатури
Вадим Денисенко розповів, до кого з міністрів є питання
Яких міністрів восени можуть звільнити і з якої причини, розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" глава Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.
"Український інститут майбутнього вчора презентував соціологічне дослідження, ми запитували "як ви ставитеся до можливої відставки уряду Шмигаля". 63% українців говорить про те, що вони готові підтримати відставку уряду, і більш того, 73% чоловіків критично налаштовані", — сказав він.
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Експерт заявив, що українці налаштовані проти прем'єра і міністра соцполітики через проблеми з субсидіями.
"Але якщо говорити конкретно про міністрів, — безумовно, субсидіарна кампанія провалена. Ми проводимо дослідження, скільки насправді грошей потрібно додатково на субсидії — за станом на зараз не менше 10 млрд, а в реальності цифра ще більша. Це особистий програш Шмигаля і Лазебної. Якщо ціна на газ закладалася в бюджеті на рівні 7 з копійками, а зараз буде значно більшою і вже інша — очевидно, що можна було подумати про те, що потрібно збільшувати кількість субсидіантів, а вона зменшилася за минулий рік на 300 тис. домогосподарств. В цілому вся кампанія йшла на ускладнення отримання субсидій, у людей будуть проблеми.
Крім того, наскільки я знаю, близькі до звільнення пан Уруський, міністр культури Ткаченко, раніше говорили про міністра юстиції Малюську, але зараз ніби по ньому питання прибрали. Така історія по звільненнях", — сказав він.
Раніше народний депутат з "Батьківщини" Валентин Наливайченко заявив, що в Україні найближчим часом можуть бути звільнені три міністри.
"Я думаю, що перший, хто може піти з поста — міністр фінансів (Сергій Марченко — ред.). Також питання до міністра оборони (Андрія Тарана — ред.) не знято. Також серйозні питання щодо міністра культури (Олександра Ткаченка — ред.) — нульові, якщо не мінусові, результати", — сказав Наливайченко.
До цього нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла, що в Кабміні восени очікуються кадрові перестановки, обговорюється заміна одразу декількох міністрів.
13 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, що породило чутки про нові звільнення в уряді.