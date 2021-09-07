Відставки міністрів: експерт назвав ймовірні кандидатури Вадим Денисенко розповів, до кого з міністрів є питання

17:59, Сьогодні

Яких міністрів восени можуть звільнити і з якої причини, розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" глава Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

"Український інститут майбутнього вчора презентував соціологічне дослідження, ми запитували "як ви ставитеся до можливої ​​відставки уряду Шмигаля". 63% українців говорить про те, що вони готові підтримати відставку уряду, і більш того, 73% чоловіків критично налаштовані", — сказав він.

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Експерт заявив, що українці налаштовані проти прем'єра і міністра соцполітики через проблеми з субсидіями.

"Але якщо говорити конкретно про міністрів, — безумовно, субсидіарна кампанія провалена. Ми проводимо дослідження, скільки насправді грошей потрібно додатково на субсидії — за станом на зараз не менше 10 млрд, а в реальності цифра ще більша. Це особистий програш Шмигаля і Лазебної. Якщо ціна на газ закладалася в бюджеті на рівні 7 з копійками, а зараз буде значно більшою і вже інша — очевидно, що можна було подумати про те, що потрібно збільшувати кількість субсидіантів, а вона зменшилася за минулий рік на 300 тис. домогосподарств. В цілому вся кампанія йшла на ускладнення отримання субсидій, у людей будуть проблеми. Крім того, наскільки я знаю, близькі до звільнення пан Уруський, міністр культури Ткаченко, раніше говорили про міністра юстиції Малюську, але зараз ніби по ньому питання прибрали. Така історія по звільненнях", — сказав він.

Раніше народний депутат з "Батьківщини" Валентин Наливайченко заявив, що в Україні найближчим часом можуть бути звільнені три міністри.

"Я думаю, що перший, хто може піти з поста — міністр фінансів (Сергій Марченко — ред.). Також питання до міністра оборони (Андрія Тарана — ред.) не знято. Також серйозні питання щодо міністра культури (Олександра Ткаченка — ред.) — нульові, якщо не мінусові, результати", — сказав Наливайченко.

До цього нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла, що в Кабміні восени очікуються кадрові перестановки, обговорюється заміна одразу декількох міністрів.

13 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, що породило чутки про нові звільнення в уряді.