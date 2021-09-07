Потрібно платити міністрам 50 тисяч доларів — Гордон Журналіст розповів, як можна боротися з корупцією

22:41, Вчора

Чиновникам потрібно багато платити, але довічно садити за крадіжку - про це заявив у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

"Треба бути чесними й треба розмовляти з людьми, не треба їх вважати бидлом. Їм треба розповісти, що у нас в країні сьогодні багато людей багато заробляють - айтішники по 50-100 тис. доларів на місяць заробляють, футболісти по 100 тис. Чим міністр, на руках якого ціла галузь, гірший за них? Так, ми йому даємо 50 тис. доларів, вимагаємо від нього, даємо соціальні гарантії, й офіційно зафіксували, що якщо міністр краде — довічне тюремне ув'язнення. Ось так пояснювати людям треба. Ми хочемо, щоб у нас найкращі керували міністерствами? Хочемо. Давайте платити", — сказав він.

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Гордон упевнений, що людей треба переконувати в необхідності великих зарплат для чиновників.

"Чому футболістам, айтішникам платять, юристам платять, блогерам платять, а висококласному міністру не можуть платити 50 тис. доларів? Потрібно пояснити населенню, що міністр, якщо він ефективний і грамотний, може заощадити для країни мільярди. Не треба думати, що люди ідіоти. Хочете перемагати? Держава повинна розщедрюватися. Ці люди стоятимуть на сторожі ваших інтересів. Ті, кому ми будемо платити сповна, стоятимуть на смерть за ті 37 млрд доларів, які, на думку Михайла Саакашвілі, сьогодні крадуть з держбюджету чиновники, яким ми недоплачуємо зарплати. Бюджет від цього виграє, ми виграємо", — сказав він.

Раніше повідомлялося, що майже 9% опитаних українців працюють неофіційно та отримують всю зарплату в конверті. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus Research.

Тільки 49% жителів міст з населенням понад 50 тисяч у віці 18-60 років отримують заробітну плату повністю офіційно (46%) або є приватними підприємцями й платять всі податки (3%).