"ХАРД з Влащенко": гість студії - Святослав Піскун

Головні теми ефіру - обшуки та затримання українців в Криму і трансформація Генпрокуратури України

Артем
Калінін

На телеканалі "Україна 24" - проєкт "ХАРД з Влащенко"!

З гостем програми - колишнім генеральним прокурором Святославом Піскуном - Наталя Влащенко обговорить наступні теми:

Включення: Марина Ставнійчук

Дивіться 8 вересня "ХАРД з Влащенко" о 19:00 на телеканалі "Україна 24".

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