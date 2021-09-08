"ХАРД з Влащенко": гість студії - Святослав Піскун
Головні теми ефіру - обшуки та затримання українців в Криму і трансформація Генпрокуратури України
На телеканалі "Україна 24" - проєкт "ХАРД з Влащенко"!
З гостем програми - колишнім генеральним прокурором Святославом Піскуном - Наталя Влащенко обговорить наступні теми:
- За ким стоять незаконні обшуки та затримання українців в Криму?
- Коли будуть повністю розсекречені матеріали Іловайської трагедії?
- Які трансформації чекають на Генпрокуратуру України?
Включення: Марина Ставнійчук
Дивіться 8 вересня "ХАРД з Влащенко" о 19:00 на телеканалі "Україна 24".