"ТОК-ШОУ №1": гості й теми програми Василя Голованова Відомі політики обговорять з ведучим, що відбувається в країні

14:17, Сьогодні

8 вересня в ефірі телеканалу "Україна 24" о 21:00 "ТОК-ШОУ №1" з Василем Головановим. В авторському проєкті Василь Голованов разом з гостями у студії обговорює найактуальніші події в Україні.

Гості "ТОК-ШОУ №1":

Олександр Корнієнко

Тимофій Милованов

Дмитро Співак

Нестор Шуфрич

Максим Бужанський

Олексій Устенко

Сергій Соболєв

Ярослав Железняк

Олексій Гончаренко

Іван Крулько

Олександр Данилюк

Теми:

Політичний сезон новий - проблеми старі. Які сюрпризи народні депутати приготували для українців цієї осені? Що буде з пенсіями, тарифами та реформами? І кого звільнять через погані результати?

Не пропустіть - 8 вересня о 21:00 у новому випуску "ТОК-ШОУ №1".