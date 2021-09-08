Рада провалила голосування щодо звернення до США: "слуга народу" назвала причину На позицію "слуг народу" вплинула зустріч Байдена і Зеленського

16:22, Сьогодні

Монобільшість у Верховній Раді не голосувала за звернення до США щодо надання Україні статусу основного союзника Штатів поза НАТО, оскільки політичний контекст всередині країни змінився.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Олена Мошенець. Як зазначила "слуга народу", ідея звернення до США обговорювалася ще наприкінці весни та на початку літа – "тоді зовсім інша ситуація була в країні".

"Тоді Росія брязкала зброєю на наших кордонах, тоді ще не визначено було щодо точної дати й результатів у спілкуванні між президентом Зеленським та президентом Байденом. І ця ініціатива виглядала такою, яка могла б на той момент Україні як мінімум допомогти. Але ситуація змінилась, і на сьогодні маємо абсолютно інший політичний контекст. Тому нашою фракцією напередодні після достатньо жорстких і тривалих обговорень була визначена єдина позиція, що ми не будемо підтримувати цю постанову. Про це говорили, пан Арахамія про це заявляв. Не було жодного секрету", - пояснила Мошенець.

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За її словами, на позицію монобільшості вплинула зустріч Зеленського і Байдена.

"На сьогодні з США ми маємо інший контекст взаємовідносин. Було підписано угоду між Міністерством оборони та Пентагоном. Якщо проаналізувати ті можливості, які надає ця угода, й ті можливості, які надає статус союзника поза НАТО, то ми бачимо значно більше перспектив. Саме тому за рекомендацією, зокрема, МЗС, пані Маркарової (посол України у США – ред.) та інших радників з міжнародного напрямку була визначена така позиція напередодні", - розповіла нардеп.

Нагадаємо, Верховна Рада на позачерговому засіданні 8 вересня не підтримала постанову про звернення до Конгресу США щодо надання Україні статусу основного союзника Сполучених Штатів поза НАТО (MNNA).

Документ підтримали лише 24 нардепи за мінімально необхідних 226.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Україна буде основним союзником США в НАТО, а не поза НАТО.

"Під час візиту до Вашингтона президент України Володимир Зеленський успішно заручився підтримкою США щодо зміцнення обороноздатності України. Там же ми підписали нову угоду з США у сфері безпеки та оборони, яка за низкою параметрів є амбітнішою за статус основного союзника поза НАТО. Україна буде основним союзником США в НАТО, а не поза НАТО. Для цього ми й втілюємо цілісну стратегію зовнішньої політики, створюємо систему альянсів задля безпеки України, поглиблюємо взаємодію зі стратегічними партнерами", - сказав міністр.