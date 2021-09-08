Сивохо розповів про альтернативний план реінтеграції Донбасу Сергій Сивохо незадоволений законопроєктом, який розробило Мінреінтеграції

18:28, Сьогодні

Альтернативний законопроєкт про реінтеграцію окремих районів Донецької та Луганської областей, внесений до Верховної Ради, був розроблений за участю жителів Донбасу.

Подробиці документа розкрив в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" лідер Національної платформи примирення та єдності Сергій Сивохо.

"Коли ми обговорювали по всій Україні нашу нову гуманітарну стратегію возз'єднання України, була думка про те, що повинен з'явитися документ, закон, який привів би у відповідність всі правові нормативи щодо процесу реінтеграції. І тут раптом з'являється законопроєкт Мінреінтеграції, який виглядає так, ніби ми зайшли туди з боями, звільнили цю територію (ОРДЛО - ред.), і тепер починаємо поводитися там як повноправні господарі. Тобто всіх жителів понижуємо в правах, вони не мають права голосувати, з амністією складна ситуація, і просто ми поводимося як диктатори на тій території. Як ви думаєте, чи багато людей на тій території захочуть, щоб Україна повернулася на Донбас після прочитання такого закону?" - сказав він.

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За словами Сивохи, тому Нацплатформа почала опрацювання свого закону.

"Але ще цікаве з'явилося - звичайно, Мінреінтеграції доопрацювало закон, ми надіслали туди дуже багато поправок. На жаль, міністерство не врахувало наші поправки. І раптом зараз з'явився ще один альтернативний законопроєкт, який висунули від "Європейської солідарності" - цей проєкт схожий на закон Мінреінтеграції, тільки тепер закон Мінреінтеграції виглядає м'якше", - зазначив він.

Сивохо пояснив, у чому відмінність законопроєкту Нацплатформи:

"Головне в тому, як він створювався. По-перше, крім Нацплатформи, в ньому брали участь Український інститут політики, група депутатів, які зараз об'єдналися в міжфракційне об'єднання "Національна платформа єдності та примирення" - 31 особа плюс глава комітету і заступник голови. Ми будемо розмовляти й з Офісом президента, і з Мінреінтеграції, тому що це готовий шлях виходу з ситуації, що склалася. Ми не жадібні, ми готові ділитися всім, що напрацювали. Головне, що цей законопроєкт розроблявся за участю жителів Донбасу. Ми їздили на підконтрольний Донбас і проводили консультації. Більш того, один зі співавторів - сільський голова на підконтрольній території".

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Нагадаємо, Національна платформа примирення і єдності, група нардепів і Український інститут політики зареєстрували у Верховній Раді альтернативний проєкт реінтеграції Донбасу. Робота над документом тривала понад пів року, автори зібрали та систематизували сотні пропозицій. Альтернативний урядовому законопроєкт передбачає деякі інновації. Серед них - створення спеціальної посади уповноваженого з питань непідконтрольних територій, питання амністії та помилування, а також відшкодування збитків постраждалим. У документі також йдеться про правовий статус дітей, які постраждали від війни, про формування кадрового резерву держслужбовців і поліцейських для роботи на реінтегрованих територіях. Крім того, пропонується створити Раду економічної відбудови.