Статус союзника поза НАТО потрібен Україні для безпеки - Гончаренко Нардеп вважає, що в Україні існує "вакуум безпеки", який потрібно ліквідувати відповідним статусом

19:18, Сьогодні

Статус союзника США поза НАТО потрібен Україні, щоб "закрити вакуум безпеки" і перейти до повноцінного союзництва з США. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на каналі "Україна 24" сказав нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, коментуючи слова нардепа Давида Арахамії про те, що Україна повинна продовжити рух у НАТО, і потрібен статус не союзника поза НАТО, а інший.

"Те, що я чую, дуже дивно, тому що ще кілька місяців тому Арахамія власноруч ставив підпис за проведення позачергової сесії Ради, яке сьогодні й сталося. Насправді все просто: в довгостроковій перспективі вирішення питання безпеки - це членство в НАТО. Це ніхто не обговорює, тут немає ніяких питань, це стратегія. Але очевидно, що ми завтра і післязавтра не будемо в НАТО", - зазначив Гончаренко.

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Депутат вважає, що в Україні "дуже істотний вакуум безпеки".

"Закрити його якраз можна було б через статус основного союзника. Цей статус нам дуже потрібен, щоб перейти від статусу стратегічного партнера до статусу союзника. Цей статус дає Україні багато можливостей, які ми могли б використовувати - військове, військово-технічне співробітництво, можливість розміщення американського контингенту на нашій території. Уявіть, якби зараз під Авдіївкою були б американські морпіхи, а в порту Одеси - американський есмінець. Напевно, ми інакше дивилися б на можливість загрози Путіна. Тому мені шкода, що це рішення сьогодні було провалено", - сказав Гончаренко.

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Статус основного союзника поза НАТО (Major Non-NATO Ally, MNNA) з'явився в 1989 році. На цей час цим статусом володіють 17 держав, а кандидатами вважаються Україна, Грузія та Молдова.

Нагадаємо, 8 вересня Рада провалила голосування за звернення до Конгресу США з проханням про надання Україні статусу союзника США поза НАТО. Нардеп від "Слуги народу" Олена Мошенець розповіла, чому монобільшість не голосувала за це звернення. "Ситуація змінилася, і сьогодні маємо зовсім інший політичний контекст. Тому нашою фракцією напередодні після досить жорстких і тривалих обговорень було визначено єдину позицію, що ми не будемо підтримувати цю постанову. Про це говорили, пан Арахамія про це заявляв. Не було ніякого секрету", - пояснила Мошенець.