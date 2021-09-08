Зеленський може зустрітися з Путіним у США: дипломат озвучив прогноз Валерій Чалий прокоментував поїздку президента України на Генасамблею ООН

19:25, Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у Нью-Йорку на сесії Генеральної асамблеї ООН.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" український дипломат, експосол України у США Валерій Чалий.

"З приводу зустрічі президентів України та Росії – я думаю, про це говорити не будуть, але мені здається, що там обговорюються такі варіанти… Але якщо там буде, що поки що невідомо, президент Росії, у нього вибори буквально в ці ж дні – все може бути. Може бути якесь перетинання, яке, я б сказав, не дуже доречне в такому форматі насправді, але міркування можуть бути", - сказав Чалий.

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Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський планує відвідати 76-у сесію Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, яка відкриється 14 вересня.

Раніше речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що президент України готовий зустрітися з Володимиром Путіним у будь-який момент. Сам Путін заявляв, що готовий зустрітися з Зеленським, якщо той приїде до Москви.

Російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Володимир Путін не хоче зустрічі з Володимиром Зеленським.

"Така зустріч швидше в мінус Путіну буде. Зеленський зуміє на такій зустрічі виставити Путіна скаженим диктатором. Цього вони теж не хочуть. Тому я думаю, що зустрічі ніякої не буде", - вважає Фейгін.