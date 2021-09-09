"Порожня ініціатива": нардеп сказав, що не так з законом про олігархів
Як підкреслив Ярослав Железняк, "у жодній країні світу це не спрацювало"
Закон про олігархів, підтриманий Верховною Радою у першому читанні, є "порожньою ініціативою", яка не спрацює.
Про це в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" заявив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.
"Цей законопроект, по-перше, був на 12 сторінок, що вже насторожує. Я вам скажу відверто, це повністю порожня ініціатива. Що змінює цей законопроєкт – право РНБО приймати, хто є олігархом, а хто ні. Як це буде далі реалізовуватись, не знаю – щонайменше для піару. Ну, ми ж почуємо, що когось визнали олігархами, і після цього олігарх перестає бути олігархом і подає декларацію. Але це не працює, тому що в жодній країні світу це не спрацювало. США мали своїх олігархів – і США використовували антимонопольний орган, і олігархи не стали проблемою для США", - заявив Железняк.
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Нардеп зазначив, що уважно вивчив лист омбудсмена Людмили Денісової, яка звернулася до спыкера парламенту Дмитра Разумкова з 15 пунктами щодо цього закону.
"Щонайменше, вони мають рацію. Там перший пункт, що посилення ролі РНБО не відповідає ані логіці, ані Конституції. І ми домовилися з колегами між першим і другим читанням відправити цей закон у Венеційську комісію", - сказав він.
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Нагадаємо, Верховна Рада 1 липня прийняла в першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського №5599 про обмеження впливу олігархів, який він подав на розгляд парламенту 2 червня. Мета документа — запобігання загроз нацбезпеці через надмірний вплив осіб, які мають значну економічну і політичну вагу. Такі особи й позначаються як олігархи.
Положення документа, зокрема, передбачають встановлення ознак, за якими особу може бути віднесено до олігархів. Крім того, в законопроєкті йдеться про створення Реєстру олігархів.
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова звернулася до голови парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому вказує на невідповідність Конституції України законопроєкту №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".
Денисова зазначає, що в разі прийняття закону про олігархів в існуючій редакції вона буде змушена в рамках своїх повноважень звернутися до Конституційного суду.