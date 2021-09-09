"Народ проти": хто буде гостями програми Наташі Влащенко Чиновники та політики боротимуться за довіру й повагу глядачів

10:55, Сьогодні

У четвер, 9 вересня, на телеканалі "Україна 24" - новий випуск шоу "Народ проти" з Наташею Влащенко. У масштабному проєкті, як у справжньому Колізеї, відомі чиновники борються за довіру й повагу глядачів, відповідаючи на провокаційні запитання.

Гості:

Сергій Шахов, лідер партії "Наш край"

Олексій Гончаренко, народний депутат, фракція "Європейська солідарність"

Артур Герасимов, співголова фракції "Європейська солідарність"

Олег Ляшко, лідер Радикальної партії

Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу"

Святослав Піскун, ексгенеральний прокурор України

Олександр Ковальчук, народний депутат, фракція "Слуга народу"

Олександр Качура, народний депутат, фракція "Слуга народу"

Андрій Іллєнко, член політради ВО "Свобода"

Вікторія Гриб, народний депутат, позафракційна

Костянтин Стогній, телеведучий

Зорян Шкіряк, ексрадник міністра внутрішніх справ

Вадим Рабінович, співголова фракції "ОПЗЖ"

Денис Маслов, народний депутат, фракція "Слуга народу"

Галина Янченко, народний депутат, фракція "Слуга народу"

Олексій Жмеринецький, народний депутат, фракція "Слуга народу"

Включення:

Михайло Саакашвілі, політик

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