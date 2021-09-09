При виборі міністрів "слуги народу" спиратимуться на думку Зеленського - Качура "Це наш політичний лідер, ми повинні дослухатися до його точки зору", - сказав нардеп

11:21, Сьогодні

При виборі кандидатів на посади міністрів у Кабміні депутати з фракції «Слуга народу» у Верховній Раді спиратимуться на думку президента Володимира Зеленського.

Про це в ефірі програми «Сьогодні Ранок» на телеканалі «Україна 24» заявив народний депутат з фракції «Слуга народу» Олександр Качура.

«Співбесіди проводяться з кандидатами на посади міністрів. Але у нас є внутрішня домовленість, оскільки остаточне рішення ще не прийнято і в нас фракція не збиралася. У нас фракція збиратиметься вже перед наступним сесійним тижнем, і ми вже будемо обговорювати конкретно. В першу чергу ми будемо спиратися на думку президента Зеленського. Тому що йому народ України довірив владу, і він має право нам рекомендувати тих кандидатів у міністри, які, на його погляд, гідні зайняти цю посаду. А в цілому треба проводити аудит роботи всіх без виключення міністерств, і робити висновки», - сказав Качура.

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«Зеленський має право, згідно з Конституцією, пропонувати міністра МЗС, оборони. Але, оскільки це наш політичний лідер, ми пропрезидентська парламентська фракція - ми у будь-якому випадку повинні дослухатися до його точки зору. Це абсолютно нормально, з цим погодяться всі українці, які довірили Зеленському владу в країні», - додав нардеп.

Раніше у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" глава Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко розповів, яких міністрів восени можуть звільнити та з якої причини:

"Український інститут майбутнього вчора презентував соціологічне дослідження, ми запитували "як ви ставитеся до можливої ​​відставки уряду Шмигаля". 63% українців говорять про те, що вони готові підтримати відставку уряду, і більш того, 73% чоловіків критично налаштовані".