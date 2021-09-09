Тищенко поводився неадекватно: "слуга народу" і екснардеп про інцидент з Леросом Нардеп Тарас Тарасенко вважає, що винні обидва депутати, і до них будуть застосовані дисциплінарні заходи

16:37, Сьогодні

З'ясування стосунків силою в парламенті стало традиційним, і нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко в інциденті з позафракційним Гео Леросом поводився "не зовсім адекватно". Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заявили екснардеп Валерія Заружко та депутат від фракції "Слуга народу" Тарас Тарасенко.

Заружко вважає, що подібні скандали не подобаються людям, які "втомилися від шоу".

"У Раді це вже стало "доброю" традицією - дійсно існує силове з'ясування стосунків, але такого хайпу, як раніше, на цьому вже не вдається зібрати. Люди до такого звикли, адаптувалися, але це не означає, що людям подобаються такі інциденти. Мені здається, навпаки, вони викликають в суспільстві вже певну втому, люди хочуть вирішення їхніх питань, плідної роботи над майбутнім України та інтересів кожного простого українця, а не ось цього шоу. Тому час шоу і шоуменів потихеньку відходить, як і час з'ясування відносин таким нецивілізованим способом", - сказала екснардепка.

Водночас Тарасенко вважає, що винен не тільки Тищенко, а й Лерос, і фракція буде ініціювати притягнення до відповідальності обох.

"Уявімо ситуацію, коли вас або вашого керівника будуть весь час ображати протягом тривалого часу під час прямих ефірів. Фактично ми надаємо слово, і Гео Лерос цим користується. Насправді, ми хотіли послухати ситуацію про "Укрзалізницю", проте знову гасла, шоу. Микола Тищенко, мабуть, зірвався, не витримав такої поведінки, і зробив не зовсім адекватний вчинок. Ми провели коротку нараду в партії, і вирішили звернутися до регламентного комітету й клопотати про притягнення до відповідальності обох депутатів", - сказав Тарасенко.

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Зазначимо, що скандал між депутатами стався 9 вересня під час виступу Лероса з трибуни парламенту. Тищенку не сподобалися слова Лероса стосовно Володимира Зеленського та Андрія Єрмака, і він силою витягнув депутата з-за трибуни. Після цього спікер Дмитро Разумков оголосив перерву в засіданні на 15 хвилин, але бійка була зупинена, і Леросу дали можливість закінчити виступ.