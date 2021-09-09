Зустрічі Зеленського і Путіна не буде - ексглава МЗС Володимир Огризко вважає, що "не потрібно створювати ілюзію"

18:04, Сьогодні

Зустрічі президентів України й Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна не буде, оскільки російський президент не змінить свою позицію. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" сказав колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Чекати чогось надзвичайного нам не потрібно. Головне - не створювати ілюзію того, що щось може статися. Не відбудеться ані зустрічі міністрів, ані зустрічі президентів. Повірити в це - видавати бажане за дійсне. Я не хотів би, щоб ми обманювали своїх колег, глядачів - тих, хто дійсно над цим думає", - сказав дипломат.

Огризко зазначив, що Путін не змінив свою позицію щодо війни на Донбасі й не змінить її.

"За теперішньої ситуації в Москві це просто дивна наївність - сподіватися, що раптом Путін змінив свою позицію. А що трапилось такого, щоб він свою позицію змінив? Чи на нього накладені якісь особисті санкції, відбулися кардинальні зміни у ставленні Заходу до Росії? Меркель, приїхавши в Москву, говорить "дарагой Владімір". Звичайно, після такого ні про що інше не йдеться, крім як тягнути цю волинку далі", - сказав Огризко.

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Нагадаємо, останнім часом в українських ЗМІ обговорюється можливість зустрічі Зеленського і Путіна. У самому ж Кремлі нещодавно підтвердили таку можливість. За даними "Інтерфакс-Україна", прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що Путін "готовий зустрічатися, і він вважає, що ось той сумний стан, в якому зараз перебувають російсько-українські відносини, це нікуди не годиться". Водночас у Росії звинувачують Україну в нібито невиконанні Мінських угод і вважають, що це заважає зустрічі.

Дипломат і експосол України в США Валерій Чалий вважає, що Зеленський зміг би зустрітися з Путіним на сесії Генеральної асамблеї ООН, проте, як передає "Українська правда", Путін не братиме участі в сесії.

Головред видання "Гордон" Олеся Бацман вважає, що Зеленський у разі переговорів з Путіним не повинен діяти з позиції слабкого, який просить. "Важливо поїхати не з точки зору слабкого, який просить, який приходить і каже: ви у нас вкрали територію, ви вбиваєте наших громадян, ви зайняли наш Донбас, йдіть геть. Перед тобою сильний гравець, йому ці всі ліричні історії до одного місця. Він кровожерний, виконує свою місію хижака, відновлює Радянський Союз у його розумінні", - сказала журналістка.